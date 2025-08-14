Diakite iz Lilla v Bournemouth

Bournemouth je letos ostal brez treh obrambnih igralcev, Dean Huijsen je odšel v Real Madrid, Ilija Zabarnij v PSG, Miloš Kerkez pa v Liverpool. "Sem branilec, ki rad drži žogo in se z njo igra. Upam, da bom pokazal svoje kvalitete tako z njo kot brez nje. Dal bom vse za ekipo in verjamem, da nas čakajo lepi trenutki," je ob podpisu pogodbe dejal Francoz.
Bournemouth je, kot piše STA, lani v Premier League končal na devetem mestu, s čimer je izenačil svojo najboljšo sezono v angleški ligi. Letošnjo bo začel z dvobojem proti prvaku, Liverpoolu.
