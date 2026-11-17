Oče Dialla je bil mednarodno priznan boksar, tudi olimpijec, ki je znal reševati težave s pestmi. Njegov sin pa se je kmalu odločil za funkcionarsko kariero. Zdaj je nepričakovani kandidat kritične evropske nogometne sredine v želji po zamenjavi Infantina na čelu Fife. "Zelo hitro smo se strinjali, da je na čelu Fife potrebna sprememba in da se sistem, ki ga predstavlja Infantino, ne sme več nadaljevati. Potrebujemo spremembo," pravi Philippe Diallo, ki obljublja preglednost, jasnost in zaupanje. Diallo, po poklicu pravnik, je že septembra neposredno in ostro napadel Infantina. "Njegove poteze med svetovnim prvenstvom in po njem so resno škodovale ugledu in enotnosti nogometa. Posledica tega je izguba zaupanja," je dejal francoski funkcionar.

Philippe Diallo FOTO: Profimedia

Ob številnih manjših "madežih" je v središču kritike nepregleden načrt Infantina, ki je predvideval prodajo deležev prihodkov od svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem, vendar je zaradi ostrega nasprotovanja od načrta odstopil. Mednarodna nogometna skupnost je kot eno večjih afer označila tudi njegov telefonski pogovor z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, v katerem naj bi se dogovorila za začasno odpravo kazni prepovedi igranja ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu na letošnjem mundialu v Kanadi, ZDA in Mehiki. Uefa je dejavno iskala protikandidata za zamenjavo Infantina. Prvo ime za to vlogo je bil dolgo trener Arsene Wenger, kar Diallu otežuje začetek volilne kampanje, saj so do glasovanja na kongresu Fife v maroškem Rabatu le še štirje meseci. Pri Uefi poudarjajo, da se Francoz po strokovnem znanju in strateškem razmišljanju lahko kosa z Infantinom, saj je v nogometu dejaven že več kot 30 let.

Izkušnje ima tudi na nogometnem igrišču. Ker ga oče Souleymane Diallo, ki je na olimpijskih igrah leta 1960 prišel do četrtfinala in večkrat postal francoski prvak, ni posebej spodbujal k boksu, je pri šestih letih začel igrati nogomet. A nikoli ni postal poklicni nogometaš, saj se je odločil za študij prava. V 90. letih se je nanj obrnil predsednik enega od klubov in tedaj se je začela njegova funkcionarska pot. Sledila so imenovanja v Uefo in Fifo ter različna delovna telesa. "Leta 2021 sem bil izvoljen v izvršni odbor francoske nogometne zveze, leta 2023 pa sem postal njen predsednik. Kmalu zatem sem postal tudi član izvršnega odbora Uefe," pa v svoji kandidaturi med drugim izpostavlja Diallo. Vsaj za zdaj je Infantino veliki favorit volilnega kongresa. Diallo ima sicer podporo Uefe z njenimi 55 članicami, vendar gre le za četrtino glasov na kongresu.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia