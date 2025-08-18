Svetli način
Nogomet

Diarra z odškodninsko tožbo nad Fifo in belgijsko zvezo

Bruselj, 18. 08. 2025 18.47 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA
Nekdanji francoski nogometaš Lassana Diarra bo s tožbo na belgijskem sodišču zahteval 65 milijonov evrov odškodnine od krovne mednarodne zveze Fife in belgijske nogometne zveze zaradi dolgotrajne sodne bitke glede prestopov, povezane tudi z odločitvijo Evropskega sodišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lassana Diarra
Lassana Diarra FOTO: Reuters

Ozadje dolgotrajne sodne bitke Diarraja je njegov odhod iz Rusije, ko je leta 2014 brez upravičenega pravnega razloga enostransko prekinil pogodbo z moskovsko Lokomotivo. Pozneje je imel težavo najti nov klub, nekateri klubi, tudi belgijski Charleroi, so bili pripravljeni skleniti pogodbo z njim le pod pogojema, da klub ni solidarno odgovoren in da lahko igralca registrira.

Morebitni novi delodajalci Diarraja so se namreč bali finančnih posledic, ker Fifa v svojih pravilih predvideva kazen tudi za klub, ki v svoje vrste pripelje nogometaša, ki je prekinil pogodbo brez upravičenega pravnega razloga, in klub je tudi finančno soodgovoren.

O njegovem primeru je oktobra lani odločalo tudi Evropsko sodišče (ECJ) in ugotovilo, da predpisi Fife o prestopih nogometašev kršijo pravo EU, ker predstavljajo nesprejemljiva pravna, nepredvidljiva in potencialno zelo velika finančna in športna tveganja. Pa tudi ovirajo svobodo gibanja igralcev in omejujejo konkurenco med klubi, s čimer so v nasprotju s pravom EU, so v povzetku sodbe ugotovili pri ECJ.

Ta odločitev bi lahko zamajala veljaven sistem prestopov v nogometu in drastično spremenila položaj klubov, kjer številni ustvarjajo prihodke prav s prestopi igralcev.

Kot poroča AFP, je odvetniška ekipa Diarraja zdaj napovedala boj za finančno odškodnino v višini 65 milijonov evrov. Na toliko so ocenili škodo, ki so jo nogometašu povzročila pravila Fife pri prestopih.

"Po odločitvi ECJ in brez prave pravne rešitve je zdaj edina pot vrnitev na nacionalna sodišča, ki lahko uveljavljajo sodbo ECJ," je pojasnil njegov odvetnik Martin Hissel in dodal: "Prav to zdaj počnemo. Na osnovi jasne odločitve ECJ, ki je postavila pravne okvire, predvidevamo, da bo belgijsko sodišče odločilo o primeru v naslednjih 12 do 15 mesecih."

Diarra pa je v sporočilu za javnost navedel, da je po odločitvi ECJ čakal na odziv krovnih zvez, a ga ni dočakal. "Obžalujem, da se je to zgodilo, a spet gremo na sodišče, nimamo druge izbire," je sporočil Diarra.

Diarra, ki je za Francijo zbral 34 nastopov, je igral še za Chelsea, Arsenal, Portsmouth in Real Madrid, kariero je končal pri PSG leta 2019.

nogomet Lassana Diarra
