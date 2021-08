Dias z novo pogodbo s Cityjem odprl zanimivih zadnjih 48 ur prestopnega roka

Angleški nogometni prvak Manchester City je podaljšal sodelovanje s portugalskim reprezentantom Rubenom Diasom (24 let) do konca 2027. Evropski prestopni rok se bo v torek uradno zaprl. Kljub prestopnemu roku, ki ga je finančno zaznamovala pandemija covida-19, veliko nogometašev pričakuje prestop v nov klub do zaključka prestopnega roka v torek ob polnoči.

Na Otok je Ruben Dias prišel lani iz Benfice, že v prvi sezoni pa je bil proglašen za najboljšega igralca premier lige. "Čeprav se nam je pridružil šele pred enim letom, je Ruben dokazal, da je ključni igralec ekipe. O njegovi kakovosti in pomembnosti pri obrambnih nalogah zgovorno priča pogodba, ki smo mu jo ponudili," je dejal direktor kluba Txiki Begiristain. V zadnjem desetletju več kot 40 milijard evrov za nogometne prestope Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sporočila, da je bilo v zadnjem desetletju, od 2011 do 2020, za prestope odštetih 41,1 milijarde evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Fifa je analizirala 133.225 čezmejnih transferjev in posoj med 2011 in 2020. Pred desetimi leti je bilo zapravljenih 2,42 milijarde evrov, najvišji znesek desetletja pa je bil dosežen leta 2019, ko je znašal 6,23 milijarde. Pandemija novega koronavirusa je poskrbela, da je bilo leto 2020 malce skromnejše, in sicer je bilo porabljenih 4,77 milijarde evrov. Ravno to leto je Dias prestopil v City za 68 milijonov evrov po podatkih spletne strani Transfermarkt. Vsi prestopi med klubi iz različnih držav morajo biti uradno registrirani v Fifinem sistemu TMS, ki so ga predstavili oktobra 2010.

Jack Grealish je za zdaj "kriv" za najvišji prestop letošnjega prestopnega roka. Aston Villi je zanj Manchester Cityju v Birmingham poslal 117,5 milijona evrov.

Poletje redkih, vendar odmevnih prestopov Letošnji evropski prestopni rok se bo končal v torek. Daleč največ denarja so do zdaj porabili klubi iz angleške premier lige. Do prestopa Cristiana Ronalda, ki bo predvidoma vreden med 25 in 30 milijoni evrov, je presenetljivo največ evrov na nogometni tržnici porabil londonski Arsenal, ki je za Bena Whita (58,5 milijona evrov), Marina Odegaarda (35 milijonov evrov), Aarona Ramsdala (28 milijonov evrov), Alberta Sambija Lokongo (17,5 milijona evrov) in Nuna Tavaresa (8 milijonov evrov) skupno zapravil kar 147 milijonov evrov. Po treh porazih brez doseženega zadetka v premier ligi bodo za naslednjo naložbo kmalu najbrž morali usmeriti pogled proti svoji trenerski klopi, kjer Mikel Arteta ob omenjenih zneskih ne bo več dolgo mogel iskati izgovorov. Tudi Ansley Maitland-Niles očitno ne želi več dolgo časa preživeti v družbi španskega stratega, saj je na svojem Instagramovem profilu zapisal: "Vse, kar si želim, je oditi nekam, kjer si me želijo in kjer bom igral." Želja naj bi se mu po poročanju britanskih časopisov uresničila pred koncem prestopnega roka, saj naj bi ga Londončani posodili Evertonu. Tam ga bo z odprtima rokama čakal nov španski trener, izkušeni Rafa Benitez.

Prestop legende kluba iz Manchestra Ronalda pa je znesek, ki ga je letos United zapravil povzdignil na vsaj 150 milijonov evrov. Manchester City (Jack Grealish, 117,5 milijona evrov) in Chelsea (Romelu Lukaku, 115 milijonov evrov) sta med tem podrla lastna rekordna zneska, odšteta za posameznega igralca. Francoski PSG Angležem po zneskih, porabljenih na odškodnine, ne sledi, je pa vsaj za zdaj nesporni zmagovalec prestopnega roka. Achraf Hakimi (60 milijonov evrov) in Danilo Pereira (16 milijonov evrov) sta edina edina igralca za katere so Parižani njihovim nekdanjim klubom nakazali denar. Sergiu Ramosu, Giorginiu Wijnaldumu, Gianluigiju Donnarummi je v šokantnem prestopu pridružil tudi eden najboljših igralcev vseh časov Lionel Messi.

Španci v tišini sanjajo o boljši prihodnosti Kar 16 let je minilo, odkar je Barcelona porabila manjši znesek za okrepitve kot letos. Leta 2005 so v katalonskem klubu pravzaprav na koncu prestopnega roka zaslužili, saj za prihod igralcev niso porabili niti centa, za tri nogometaše pa so prejeli skromnih 11 milijonov evrov. Prihod Marka Van Bommela brez odškodnine in odhod Argentinca Juana Romana Riquelmeja v Villareal za skromnih 8 milijonov evrov, sta danes skoraj nepomembna v luči dejstva, da je ravno to poletje komaj 18-letni Messi uradno prestopil iz rezervnega moštva Barcelona B v prvo moštvo Kataloncev. Za "prestop" seveda ni bil potreben dogovor o znesku. Za primerjavo je edini igralec Barcelone B, ki ni vratar in je letos prestopil v prvo moštvo blaugrane 24-letni napadalec Rey Manaj. Katalonci so letos za prihod igralcev zapravili zgolj 9 milijonov evrov (Emerson Royal). Po poročanju Transfermarkta bodo Brazilca pred zaključkom prestopnega roka prodali Tottenhamu, ki bo zanj odštel približno 23 milijonov evrov. Tako bo zaslužek kluba, ki je po besedah njegovega predsednika Joana Laporte dolžan kar 1,35 milijarde evrov, znašal dobrih 51 milijonov evrov. Velike skrbi pa Laporti povzroča tudi veliki talent Ilaix Moriba, ki naj bi se po poročanjih italijanskega strokovnjaka za prestope Fabrizia Romana z RB Leipzigom že dogovoril za prestop v Nemčijo. Mladeniču se bo pogodba s trenutnim klubom, ki je ne želi podaljšati iztekla naslednje leto.

Florentino Perez želi novo obdobje začeti z Mbappejem "Pravijo, da se bo "nova" Liga prvakov začela leta 2024. Leta 2024 bomo mi mrtvi! Uefa ima monopol in to dejstvo mora biti transparentno. Odprti morajo biti za dialog, ne pa groziti," so bile besede Predsednika Reala Madrida Florentina Pereza, ko je želel opravičiti svojo željo o ustanovitvi zdaj propadle Superlige. Zdaj "smrt" svojega kluba očitno želi preprečiti z novo ero "galaktikov". Prvi naj bi na prenovljenem Santiagu Bernabeuu zaigral Kylian Mbappe, za katerega je Perez ponudil 170 milijonov evrov plus dodatnih deset variabilnih (bonusi). 78 milijonov evrov za kovček na poti v Pariz so nabrali s prodajo Rafaela Varana Manchesterju Unitedu (40 milijonov evrov), Martina Odegaarda (35 milijonov evrov) in posojo Brahima Diaza v Milan (3 milijone evrov).