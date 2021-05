Dias razglašen za nogometaša leta, Mount ljubljenec Chelseajevih navijačev

"To je velik privilegij, zelo, zelo sem vesel. Seveda ne bi uspel brez pomoči ekipe, vsi bi si zaslužili to nagrado," je dejal Dias. Je prvi branilec, ki je osvojil nagrado po Liverpoolovem Stevu Nicolu leta 1989. Po tem, ko se je Dias lani poleti pridružil klubu (prestopil je iz Benfice), je v tej sezoni zbral 31 nastopov za meščane, dosegel je tudi gol. Bil je ključen igralec moštva, kajti po njegovem prihodu je City dosegel neverjetni niz 21 zmag v vseh tekmovanjih, vključno s 15 zaporednimi zmagami v angleškem prvenstvu (pred tem so dosegli le eno zmago na svojih prvih 13 ligaških tekmah). Pri samo 24 letih je ključni člen obrambe na Etihadu, svojo tekmovalno miselnost ter vpliv, ki ga ima na soigralce, pa pripisuje naukom svojega očeta.

Tako kot City se tudi Londončani ponašajo z vrhunsko zasedbo. Eden izmed ključnih igralcev je 22-letni Mason Mount, ki je najbolj očaral tudi navijače. Izbrali so ga za najboljšega igralca kluba v letošnji sezoni. 22-letni Mount se je razvil v vrhunskega nogometaša, nagrado pa je prejel po tekmi z Leicester Cityjem ter na stadionu, na katerem so bili prvič po dolgem času tudi gledalci. Vse skupaj je bilo tako še bolj posebno.

Mount je v letošnji sezoni dosegel devet zadetkov in sedem asistenc, najpomembnejši zadetek pa je vpisal na polfinalni tekmi z Real Madridom ter Londončane popeljal v veliki finale. Angleški finale med Manchester Cityjem in Chelseajem, ki se bo odvijal na Portugalskem, in sicer v Portu, si boste lahko ogledali na naši televiziji (POP TV in VOYO) v soboto, 29. maja, od 20. ure naprej. Začenjamo z bogatim studijskim programom, eden od gostov bo selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek.