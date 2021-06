Nagrade na Otoku Guardioli, Diasu in Fodenu

Branilec Manchester Cityja Ruben Dias in njegov trener Pep Guardiola sta bila izbrana za najboljšega nogometaša in trenerja elitne angleške nogometne lige za sezono 202/21, v kateri so sinjemodri osvojili naslov angleških prvakov. Najboljši mladi nogometaš v Premier League je prav tako Cityjev Phil Foden, najlepši gol pa je dosegel Tottenhamov Erik Lamela.

Ruben Dias je bil eden ključnih nogometašev Manchester Cityja pri osvojitvi naslova državnih prvakov, potem ko je na Otok prišel septembra iz portugalske Benfice. Štiriindvajsetletni Portugalec je zaigral na 32 ligaških tekmah, pri čemer je njegovo moštvo 23-krat zmagalo in 15-krat ohranilo mrežo nedotaknjeno. Pretekli mesec ga je za nogometaša leta izbralo tudi Združenje nogometnih piscev (FWA). Pep Guardiola je naslov najboljšega trenerja v Premier League osvojil tretjič v zadnjih štirih letih. Naziv mu je pripadel še v sezonah 2017/18 in 2018/19, ko je Manchester City prav tako popeljal do naslova angleških prvakov. icon-link Ruben Dias v PL FOTO: Sofascore.com Tudi nagrada za najboljšega mladega igralca sezone v PL je šla v roke Cityjevega nogometaša, dobil jo je 21-letni angleški reprezentant Phil Foden. Podelili so tudi nagrado za naj gol sezone, dosegel ga je Argentinec v dresu Tottenhama Erik Lamelana derbiju proti Arsenalu 14. marca letos. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke