Diaz zapustil Liverpool, sedaj tudi uradno v Münchnu

V zgodovini Bayerna sta bila od Diaza doslej ob podpisu pogodbe dražja le Harry Kane in Lucas Hernandez, za katera so Bavarci odšteli 100 oz. 80 milijonov evrov odškodnine.
"Luis Diaz je nogometaš z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, veliko kakovostjo, izjemnimi sposobnostmi in zelo zanesljiv. Za nas pomeni veliko pridobitev," je ob prihodu Kolumbijca povedal športni vodja Bayerna Max Eberl.
"Veliko mi pomeni, da sem postal del Bayerna. To je eden največjih klubov na svetu," pa je podpis pokomentiral 28-letni nogometaš.
Gre za tretjo okrepitev Bayerna po letošnjem klubskem SP. Pred tem sta klub okrepila Jonathan Tah, ki je nazadnje igral za Bayer Leverkusen in Tom Bischof iz TSG 1899 Hoffenheima. Klub pa se s Stuttgartom še vedno dogovarja o morebitnem prestopu nemškega reprezentanta Nicka Woltemadeja, težava pa je v višini odškodnine.
Klub so letos zapustili Thomas Müller (brez pogodbe), Leroy Sane (Galatasaray Istanbul) in Mathys Tel (Tottenham Hotspur), poškodovan pa je reprezentant Jamal Musiala, zato v Münchnu potrebujejo okrepitve v napadu.
