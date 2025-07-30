Svetli način
Nogomet

Diaz zapustil Liverpool, sedaj tudi uradno v Münchnu

München, 30. 07. 2025 11.25 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
8

Kolumbijski nogometaš Luis Diaz se iz Liverpoola seli k münchenskemu Bayernu, sta potrdila kluba. Krilni nogometaš je že opravil zdravniške preglede in z Bavarci podpisal pogodbo do konca junija 2029. Nemški mediji pišejo, da je odškodnina za Diaza znašala kar 75 milijonov evrov, kluba pa zneska nista objavila.

Luis Diaz je dres Liverpoola zamenjal za tistega iz Byerna
Luis Diaz je dres Liverpoola zamenjal za tistega iz Byerna FOTO: AP

V zgodovini Bayerna sta bila od Diaza doslej ob podpisu pogodbe dražja le Harry Kane in Lucas Hernandez, za katera so Bavarci odšteli 100 oz. 80 milijonov evrov odškodnine.

"Luis Diaz je nogometaš z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, veliko kakovostjo, izjemnimi sposobnostmi in zelo zanesljiv. Za nas pomeni veliko pridobitev," je ob prihodu Kolumbijca povedal športni vodja Bayerna Max Eberl.

"Veliko mi pomeni, da sem postal del Bayerna. To je eden največjih klubov na svetu," pa je podpis pokomentiral 28-letni nogometaš.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gre za tretjo okrepitev Bayerna po letošnjem klubskem SP. Pred tem sta klub okrepila Jonathan Tah, ki je nazadnje igral za Bayer Leverkusen in Tom Bischof iz TSG 1899 Hoffenheima. Klub pa se s Stuttgartom še vedno dogovarja o morebitnem prestopu nemškega reprezentanta Nicka Woltemadeja, težava pa je v višini odškodnine.

Klub so letos zapustili Thomas Müller (brez pogodbe), Leroy Sane (Galatasaray Istanbul) in Mathys Tel (Tottenham Hotspur), poškodovan pa je reprezentant Jamal Musiala, zato v Münchnu potrebujejo okrepitve v napadu.

nogomet liverpool bayern luis diaz
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
30. 07. 2025 13.39
-3
Win-win situacija za vse vpletene...bayern je dobil igralca ki so si ga zeleli, diaz je dobil prestop ki si ga je zelel, liverpool pa je dobil potreben denar s katerim bodo zdaj lahko sli v lov za isakom iz newcastela...edina slaba novica je za ostale klube v bundesligi saj ima bayern z kaneom in diazom napad ki obeta veliko...
ODGOVORI
11 14
Lucky
30. 07. 2025 14.12
-2
Še najbolj win situacija, je za Barco. Diaz je hotu v Barco, sam, še rajš ma pa dnar. Zato je šel, ker mu niso dal dost vlke pogodbe.
ODGOVORI
9 11
cripstoned
30. 07. 2025 14.59
-2
Enako kot so hoteli v koruptilono nico williams, leao frimpong in dumfries...smesni ste hejtercki zakaj bi sel diaz iz boljsega (liverpool) na slabse (koruptilona)?? Pr sluzba koruptilone vas pere na polno vi pa potem pisete nesmisle ....
ODGOVORI
11 13
Lucky
30. 07. 2025 15.41
-1
Spet nimaš pojma. Same nesmisle pišeš.
ODGOVORI
10 11
Kolllerik
30. 07. 2025 11.50
-1
Samo, da ni v Barci. Za tak denar ga res ne rabijo
ODGOVORI
12 13
cripstoned
30. 07. 2025 13.42
-1
Kaj mesas te zapufance zraven...koruptilona nima denarja da pripelje zimzelenega perisica kaj sele koga drugega...
ODGOVORI
11 12
Lucky
30. 07. 2025 14.01
-3
Oni se sami mešajo. Ko je Barca vzela Lewo, so bli vaźn in rekl, hočmo keš, ker Barca čez 2 leti ne bo obstajala. Zdej so pa za Barco lazl. Prvo po Nica, pa Diaz, pa Tah.
ODGOVORI
8 11
Kolllerik
30. 07. 2025 15.57
-4
Večni hejter v resnici največjega kluba v Španiji FC Barcelone kripsi... spet ne razumeš osnovnih stvari! Kot recimo manj je več. Kar je že Flick dokazal prejšnjo sezono. In kar dokazuje Barca tudi pred začetkom te nove sezone. Za slabih 30 mil. so pripeljali v Blaugrano enega najboljših vratarjev Garcio. Nadalje mladega, obetavnega Švedskega vingerja Roonyja... in Rashforda..... Že dolgo svet ve, zakaj Perezova čistka sodnije la lige preko svojga potrčkota Louziana . Če bi beli vsaj probali pošteno, fer igrat.. jim ne bi ostale niti oči za jokat 😁
ODGOVORI
8 12
