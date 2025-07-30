Diaz zapustil Liverpool, sedaj tudi uradno v Münchnu

Luis Diaz je dres Liverpoola zamenjal za tistega iz Byerna

V zgodovini Bayerna sta bila od Diaza doslej ob podpisu pogodbe dražja le Harry Kane in Lucas Hernandez, za katera so Bavarci odšteli 100 oz. 80 milijonov evrov odškodnine.

"Luis Diaz je nogometaš z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, veliko kakovostjo, izjemnimi sposobnostmi in zelo zanesljiv. Za nas pomeni veliko pridobitev," je ob prihodu Kolumbijca povedal športni vodja Bayerna Max Eberl.

"Veliko mi pomeni, da sem postal del Bayerna. To je eden največjih klubov na svetu," pa je podpis pokomentiral 28-letni nogometaš.