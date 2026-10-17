Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Diazov 'hat-trick' za suvereno zmago Bayerna

München , 17. 10. 2026 21.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Luis Diaz

Nogometaši münchenskega Bayerna in Leipziga so igrali derbi 6. kroga nemške lige. Ta je prepričljivo pripadel branilcem naslova z Bavarske. Končni izid je bil 6:1. Bavarce v sredo čaka ena najtežjih preizkušenj te sezone. Na Allianz Areno bodo v sklopu ligaškega dela Lige prvakov prišli nogometaši Arsenala. Prenos na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

Bayern München - Leipzig
Bayern München - Leipzig
FOTO: Profimedia

Bayern je že v prvem polčasu tekmecu nasul tri zadetke, tako da je bila zmaga hitro zagotovljena. Luis Diaz je prispeval tri zadetke (12., 47., 69.), po enkrat pa so zadeli Aleksandar Pavlović, Michael Olise in Harry Kane. Slednji je prispeval še dve podaji in jih ima v tej sezoni nemške lige že pet. S tem je na vrhu lestvice asistentov. Andrija Maksimović je v sodniškem dodatku dosegel častni gol za goste.

Dortmundska Borussia je vsaj začasno prehitela doslej vodilni Freiburg, čeprav je v Berlinu proti Unionu iztržila le točko za 0:0. Kopico zadetkov pa so gledalci videli na obračunu med Elversbergom in Augsburgom, ki se je končal s 4:3. Prvi je vodil že s 3:0, gosti so se dvakrat približali na zadetek, a do izenačenja jim ni uspelo priti. Zmago domačih bi lahko v 98. minuti potrdil Noel Futkeu, a je z bele pike zadel vratnico.

Union Berlin - Borussia Dortmund
Union Berlin - Borussia Dortmund
FOTO: Profimedia

Schalke je doma z 0:1 izgubil proti Mainzu, Hamburger SV je za svojo tretjo zmago z 1:0 odpravil Stuttgart, Miro Muheim pa je bil edini strelec v 88. minuti. Werder Bremen in Paderborn sta igrala 2:2, Nicklas Füllkrug je v drugem polčasu z dvema goloma izničil prednost gostov.

Izidi nemške Bundeslige, 17. oktober:

Union Berlin - Borussia Dortmund 0:0

Schalke - Mainz 0:1 (0:1)

Hamburger SV - Stuttgart 1:0 (0:0)

Elversberg - Augsburg 4:3 (3:1)

Werder Bremen - Paderborn 2:2 (0:2)

Bayern München - Leipzig 6:1 (3:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
bundesliga bayern leipzig borussia luis diaz

Barca na peklenski tekmi strla Betis, Oblaku pripadel slovenski derbi

24ur.com 'Zavedamo se, da bomo morali odigrati tekmi sezone'
24ur.com Olmo: Leipzig je pripravljen na največje stvari v Ligi prvakov
24ur.com Kompany in Enrique laskata drug drugemu: 'Težjega izziva v polfinalu ne bi mogli imeti'
24ur.com 'Vem, da je reči to kliše, vendar je za nami šele prvi polčas obračuna'
24ur.com Nova sezona, isti Bayern: visoka zmaga Bavarcev na prvi ligaški tekmi
24ur.com Tuchel o Unitedu: V DNK-ju kluba je, da zna prebroditi težavna obdobja
24ur.com Neuer se pred spopadom z Realom še odloča
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka ljubi žensko, ne skrivata se več
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
7 stavkov, ki lahko razkrijejo, da odnos ni tako zdrav, kot mislite
7 stavkov, ki lahko razkrijejo, da odnos ni tako zdrav, kot mislite
Ta napaka pomanjša vsak dom
Ta napaka pomanjša vsak dom
vizita
Portal
Uživanje hrane v samoti lahko dobesedno spremeni način presnove glukoze v telesu
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
dominvrt
Portal
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
okusno
Portal
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
voyo
Portal
Tiho mesto 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022