Diazov 'hat-trick' za suvereno zmago Bayerna

Bayern je že v prvem polčasu tekmecu nasul tri zadetke, tako da je bila zmaga hitro zagotovljena. Luis Diaz je prispeval tri zadetke (12., 47., 69.), po enkrat pa so zadeli Aleksandar Pavlović, Michael Olise in Harry Kane. Slednji je prispeval še dve podaji in jih ima v tej sezoni nemške lige že pet. S tem je na vrhu lestvice asistentov. Andrija Maksimović je v sodniškem dodatku dosegel častni gol za goste.

Dortmundska Borussia je vsaj začasno prehitela doslej vodilni Freiburg, čeprav je v Berlinu proti Unionu iztržila le točko za 0:0. Kopico zadetkov pa so gledalci videli na obračunu med Elversbergom in Augsburgom, ki se je končal s 4:3. Prvi je vodil že s 3:0, gosti so se dvakrat približali na zadetek, a do izenačenja jim ni uspelo priti. Zmago domačih bi lahko v 98. minuti potrdil Noel Futkeu, a je z bele pike zadel vratnico.