Didier Drogba: Sadio Mane bi si zaslužil zlato žogo

Od 30 nogometašev, ki so še ostali v igri za zlato žogo, jih kar 15 nastopa v angleški Premier League. Od tega je pričakovano največ nogometašev Liverpoola, ki so v minuli sezone Lige prvakov pokorili vso evropsko konkurenco. Nekdanji Chelseajev napadalec Didier Drogbazmagovalca te prestižne nagrade vidi prav v enem od nogometašev z Anfielda, in sicer Sadiu Maneju: "Mane si na račun letošnjih predstav zagotovo zasluži zlato žogo. V afriškem pokalu narodov je Senegal pripeljal do finala. V Premier League je z Liverpool skoraj osvojil naslov, v Ligi prvakov pa vsi vemo, kako se je razpletlo. Angleški nogomet je zelo konkurenčen, on pa iz tedna v teden kaže odlične predstave. Ni veliko nogometašev, ki so tega sposobni."

Manejev soigralec glavni favorit

Dober mesec pred razglasitvijo na stavnicah najvišje kotira Liverpoolov Virgil van Dijk. Nizozemcu sledita Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, medtem ko je Maneja mogoče najti okoli petega mesta. Na priljubljenem bet365 je Senegalec četrti favorit, William Hillpa pred 27-letnika uvršča še Mohameda Salaha in Kyliana Mbappeja.

Lani je nagrado osvojil hrvaški vezist Luka Modrić, drugi je bil Ronaldo, tretji pa Antoine Griezmann. Če bi jo letos osvojil Mane, bi postal šele drugi afriški nogometaš v zgodovini s tem dosežkom. Pred tem je to uspelo le Liberijcu Georgeu Weahu, ki je bil najboljši leta 1995.