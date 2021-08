Diego Costa Atletico zamenjal za Atletico

Madridski Atletico in Diego Costa sta 29. decembra lani sporazumno prekinila sodelovanje, potem ko je v sezoni odigral vsega 204 minute. Za Madridčane je igral tudi v letih od 2010 do 2014, član madridskega Atletica pa je bil še od 2007 do 2009. Skupaj je za klub iz Madrida v različnih obdobjih nastopil 215-krat, dosegel pa je 83 golov. Costa je tri sezone igral za angleški Chelsea. V karieri je nosil še dres Brage, kot posojeni nogometaš pa je igral za portugalski Penafiel ter španske klube Rayo Vallecano, Celta Vigo, Albacete in Valladolid. Costa se je rodil v Lagartu v Braziliji, za rodno Brazilijo je nastopil na dveh prijateljskih tekmah, preden je zamenjal državljanstvo in 24-krat igral za Španijo. Pri brazilskem Mineiru bo okrepil napad, v katerem so že Brazilca Hulk in Eduardo Sasha ter Čilenec Eduardo Vargas in Venezuelec Jefferson Savarino.

Atletico Mineiro trenutno vodi v elitni brazilski ligi, v četrtfinalu južnoameriškega pokala libertadores pa je na prvi tekmi argentinskega tekmeca River Plate ugnal z 1:0.