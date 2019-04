Diego Costa ni izbiral besed in je zaradi hude razžalitve sodnika že končal sezono?

V na videz ne preveč sporni situaciji na derbiju Barcelone in Atletica je burno odregiral napadalec Atletica Diego Costa, ki ni bil zadovoljen, ker sodnik ni piskal prekrška nad njim. Njegove besede so bile tako žaljive in "težke", da mu je Jesus Gil Manzano takoj pokazal rdeči karton. Poti nazaj ni bilo več, čeprav je Costa še prigovarjal sodniku, miril in pospremil z igrišča ga je kar njegov reprezentančni soigralec, sicer Barcelonin branilec Gerard Pique.

Po španskih medijih so se razpisali, da je Costa užalil sodnikovo mamo, šlo je za sila nizkoten pogovor. V poročilo naj bi Manzano zapisal:"V 28. minuti je bil nogometaš Diego Da Silva Costa izključen zaradi naslednje stvari: glasno je dvakrat zavpil naslednje besede: "Pos****em se na tvojo ku****sko mamo."

Costa je znan po svojem temperamentu in "tankih" živcih, a za svoj izbruh na terenu ga zanesljivo čaka huda disciplinska kazen. Kot namigujejo španski viri, je kot kaže sezona zanj že končana. Preti mu kar osem tekem kazni, tudi zaradi svojih prejšnjih izpadov, do konca sezone pa Atletico čaka le še sedem tekem.

Costa je naredil res slabo uslugo soigralcem in trenerju Diegu Simeoneju na Camp Nouu, saj so tekmo izgubili v končnici, neposredni tekmec Barcelona pa ima naslov že skorajda v svojih rokah. Atletico na drugem mestu lestvice La Lige zaostaja velikih 11 točk. Costa se je po tekmi opravičil soigralcem, a je zanikal, da bi bi bil žaljiv do sodnika.