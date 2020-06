Diego Costa se je pogodil s sodiščem in se izognil zaporni kazni

Veliko manj odmevno kot v zadnjih letih denimo največja nogometna zvezdnika Lionel Messiin Cristiano Ronaldoje z obveznostmi na sodišču opravil napadalec madridskega Atletica Diego Costa. Španski reprezentant in soigralec slovenskega reprezentanta Jana Oblaka, po rodu sicer Brazilec, je še en v nizu nogometašev klubov španskega prvenstva, ki so državi zaradi neprijavljenih prihodkov dolgovali milijonske vsote in se zaradi tega znašli na sodišču. Madridski športni dnevnikAS je na svoji spletni strani poročal, da se je Costa pogodil s sodiščem in bo namesto zagrožene šestmesečne zaporne kazni plačal 36.000 evrov denarne kazni, potem ko je že pokril tudi svoj dolg do države v višini 1,1 milijona evrov.

Sporna naj bi bila izplačila v vrednosti okoli 5,15 milijona evrov ob njegovem prestopu k londonskemu Chelseaju leta 2014. Costa se je po treh sezonah vrnil v Madrid, kjer so mu dokazali tudi to, da ni prijavil zaslužka z naslova trženja lastne podobe v višini več kot milijona evrov. Španski Brazilec jo je dobro odnesel, saj mu je poleg zaporne kazni grozila še skoraj 14-krat višja denarna kazen, kot jo je na koncu plačal.