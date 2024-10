V Barceloni posebna razstava v spomin na legendarno argentinsko desetko

"Ko si tukaj, spet čutiš, da je Diego poleg tebe, in to je glavna ideja razstave – da ga začutiš," je povedal Avelino Tamargo, eden od ustvarjalcev te potujoče razstave. Pri tem ga podpira družina nogometaša, ki je leta 2020 umrl v starosti 60 let med okrevanjem po operaciji možganov zaradi krvnega strdka. Pred tem se je desetletja boril z odvisnostjo od drog in alkohola.

Razstava vključuje tudi izbor fotografij, poglobljeno video predstavo o njegovi življenjski zgodbi in rekonstrukcijo doma iz otroštva v barakarskem naselju Villa Fiorito na obrobju Buenos Airesa, kjer je odraščal kot peti od osmih otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Maradona je bil junak mojega otroštva, junak moje celotne generacije," je dejal Tamargo.

Sodišče v Argentini je prejšnji teden na zahtevo njegove hčerke dovolilo prenos Maradonovih posmrtnih ostankov s pokopališča v mavzolej, ki ga bodo nogometašu zgradili v središču Buenos Airesa.

V svoji domovini velja za največjega nogometaša v zgodovini in ima status ikone, kot denimo Che Guevara ali Eva Peron.