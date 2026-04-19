Simeone: Ne razmišljam še o Arsenalu. Ta poraz res boli

Atletico Madrid je že v 13. sekundi prešel v zaostanek. Nezbranost varovancev Diega Simeoneja je izkoristil Ander Barrenetxea in Baske že takoj na začetku tekme povedel v vodstvo. Atletico se je po hitro prejetem zadetku sestavljal vse do 15. minute, ko so dvignili nivo svoje igre in v 18. minuti izenačili po zadetku Ademola Lookmana. Boljše volje med polčasom so bili nogometaši Sociedada, ki so na odmor odšli s prednostjo 2:1, potem ko je ob koncu prvega polčasa enajstmetrovko uspešno izvedel Mikel Oyarzabal. Rojiblancosi so v drugem polčasu iskali pot do izenačenja in do nje prišli v 83. minuti, ko je bil z roba kazenskega prostora natančen Julian Alvarez. Atletico si je s tem zadetkom priboril podaljšek. Slednji se je po odigranih 30 minutah končal brez zadetkov, tako da so zmagovalca finala odločili streli z enajstmerovk. Izvajanje enajstmetrovk se za Madridčane ni začelo najbolje, kajti Unai Marrero je ubranil strel tako Alexandru Soerlothu kot tudi Alvarezu. Nico Gonzalez in Thiago Almada sta bila kasneje sicer zanesljiva, vendar so Baski zgrešili zgolj enkrat. Sociedadu so z natančnimi streli zmago prinesli Carlos Soler, Luka Sučić, Aihen Munoz in kot zadnji Pablo Marin.

Real Soceidad je osvojil svoj četrti naslov ligaškega pokala. FOTO: AP

"Najprej bi rad čestital nasprotniku. Odigrali so točno tako, kot so morali. Nismo dobro začeli, čeprav smo odgovorili na prvi gol. Izenačili smo, a nato spet izgubili intenzivnost, oni so bili bolj intenzivni, čeprav ni bilo veliko čistih priložnosti. Prišel je drugi gol in ob polčasu smo se pogovarjali o spremembi pristopa," je po tekmi dejal Simeone. "Drugi polčas je bil točno takšen, kot smo si želeli. Izenačili smo na 2:2 in lahko bi dosegli tretji gol prek Baene ali Johnnyja, a žoga preprosto ni šla v gol. Šli smo v podaljšek in vsak je imel svoje priložnosti. Dobro smo se borili, igralci so dali vse od sebe. Žal so enajstmetrovke šle v njihovo korist. Čestitamo jim. Ni kaj dosti povedati."

Simeone se je po finalu zavedal, da bi se tekma lahko odvila drugače, če ne bi že v prvi minuti prejeli zadetka in bi prvi polčas odigrali po notah drugega. "Prvega polčasa nismo začeli dobro. Od 15. minute naprej smo se začeli izboljševati, pokazali smo intenzivnost, globino in povezovalno igro. Nato smo nekoliko zdrsnili nazaj v manj intenzivnosti, manj pobiranja žoge, manj dobljenih dvobojev. Niso si ustvarili veliko priložnosti, a mi nismo igrali tako kot v drugem polčasu."