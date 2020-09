Dier na stranišče, jezni Mourinho pa drvel za njim: Želel sem, da se čimprej vrne

"Vedel sem, da mora iti na stranišče, toda želel sem malce pritisniti nanj, da bi se čimprej vrnil in odigral do konca igralnega časa," je po tekmi povedal trener Tottenhama Jose Mourinho. "Ni bilo druge možnosti kot to, da gre na stranišče. Mogoče bo naša zdravniška služba to znala razložiti bolje kot jaz, mogoče je to nekaj običajnega, ko si popolnoma dehidriran, ko nimaš nič več v mišicah, za kar je šlo pri Dierju," je z resnim glasom po tekmi še razlagal Portugalec.