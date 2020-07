Angleški nogometni reprezentant Eric Dier je podaljšal sodelovanje z angleškim prvoligašem Tottenhamom za štiri leta. To pomeni, da bo 26-letni vezist barve londonskega kluba nosil do leta 2024, so zapisali na spletni strani kluba.

icon-expand Eric Dier in Jose Mourinho FOTO: AP Eric Dier je v Tottenham prišel leta 2014 iz lizbonskega Sportinga. "Zelo sem vesel, da bom tu nadaljeval nogometno potovanje. Tu sem že šest let in zelo sem užival," je ob podaljšanju za klubsko spletno stran dejal Dier.