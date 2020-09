Diletta Leotta razčistila: Zlatan? Nikoli ne bi bila s poročenim moškim

Veliko prahu sta dvignila Zlatan Ibrahimović in Diletta Leotta ob skupnem snemanju reklame, a 29-letna italijanska voditeljica DAZN-a poudarja, da je šlo striktno za profesionalni odnos. "Sem prosta in želim izkoristiti čas, da spoznam sebe, da lahko gledam film, ne da bi morala pri tem komu odgovarjati. Zlatan? Nikoli ne bi bila s poročenim moškim," je poudarila Leotta, ki pa je priznala, da se je pred kratkim razšla s fantom, sicer boksarjem Danielejem Torettom Scardino .

Siciljanka bo kmalu izdala knjigo z naslovom 'Izberi smejati se', kjer bo razkrila precej detajlov iz svojega življenja, med drugim tudi skupnega življenja s Torretom Scardino. "Nič ne rečem, to je bila velika ljubezen. V knjigi sem ga klicala moja ljubezen in čeprav je to sedaj končano, nimam pravice tega metati ven, saj so bili moji občutki v času pisanja pač takšni," se nedavno končane ljubezenske zgodbe v pogovoru za italijanski Chi ni sramovala Diletta.

Ta je v zadnjih letih prišla do bolj prepoznavnega obraza italijanskega športnega novinarstva. Mnogi so ji pod noge metali, da je to zaradi njenega izgleda. "Na začetku ni bilo lahko: kolega mi je rekel, da so me vzeli zgolj zaradi mojega oprsja. A nisem zaradi tega zapustila televizijske hiše Sky, pač pa sem pri DAZN-u začutila, da se je tržišče satelitske televizije začelo spreminjati," je pojasnila Leotta. Ta ima zaradi svojega športnega znanja (najbrž tudi zaradi izgleda) na Instagramu več kot sedem milijonov sledilcev.