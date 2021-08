Dinamo čaka misija nemogoče, Šeško korak od Lige prvakov

Prva srečanja zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so odigrana. Dinamo iz Zagreba je presenetljivo visoko izgubil proti moldavskemu Sheriffu (3:0) za katerega igra tudi Lovro Bizjak. Mladi slovenski up Benjamin Šeško je z RB Salzburgom zelo blizu svoji prvi tekmi v najbolj prestižnem klubskem tekmovanju. Ferencvaros Mihe Blažiča lovi gol zaostanka proti Young Boysom. Shakhtar Donetsk pa bo na povratni tekmi proti Monacu branil nizko vodstvo (0:1).

Tudi prenose povratnih srečanj zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov si boste lahko ogledali v živo na KANAL A in VOYO.

Igranje v skupinskem delu Lige prvakov je za mnoge velikane evropskega nogometa nekaj samoumevnega. A poleg 26 klubov, ki so se v uvodni del tega evropskega tekmovanja uvrstili zaradi uspešnosti v domačih ligah, je ostalo zgolj šest prostih mest. Za mesto med elito se nekateri klubi borijo že od 6. julija, ko so v Muri po zmagi proti Škendiji (0:1) še upali, da bo slovita himna Lige prvakov odmevala v ušesih in srcih njenih igralcev in navijačev. Na žalost je edini slovenski klub z možnostjo nastopa v tem elitnem tekmovanju svojo pot končal v drugem krogu kvalifikacij. Malmö 2:0 Ludogorets Dan pozneje sta svojo dolgo kvalifikacijsko pot uspešno začela Malmö in klub, ki je pozneje pokopal Murine upe Ludogorets. Na zadnji stopnički pred vrhom pa sta na Švedskem za solidno prednost domačinov pred povratno tekmo poskrbela Veljko Birmančević in Jo Inge Berget."Kot trener vedno želiš odigrati popolno tekmo, danes smo bili temu zelo blizu, če bi odigrali zares popolno, bi dosegli še en ali dva zadetka," je bil nad predstavo svojih varovancev navdušen Jan Dahl Tomasson. Kljub porazu vratar Ludogoretsa Kristijan Kahlina še vedno upa, da bodo glasni Bolgarski navijači na povratni tekmi ključen dejavnik v preobratu: "Nismo prišli tako daleč, da bi zdaj rekli, da je vse končano. Doma bodo naši navijači ustvarili velik pritisk. Imamo odlične navijače in verjamem, da oni verjamejo, da lahko dosežemo dva ali tri zadetke v 90 minutah, ki nas bodo popeljali naprej."

Zanimivo je, da je Ludogorets na tekmi imel žogo več v svoji posesti, kar 57 odstotkov časa. Kljub temu so v gol nasprotnikov uspešno usmerili zgolj en strel.

Sheriff 3:0 Dinamo Zagreb Mnogi so se po žrebu zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov veselili morebitnega srečanja med Crveno zvezdo in Dinamom iz Zagreba. Moldavski Sheriff je upe zvezdnih navijačev po neodločenem izidu v Beogradu ugasnil na domačem stadionu, kjer so zmagali z minimalno prednostjo (1:0). Hrvaški navijači so v naslednjem krogu tudi ugotovili, kako nevarni so lahko Moldavci. Domači navijači na stadionu Sheriffa v Tiraspolu so kljub dejstvu, da jih je bilo na stadionu, ki sprejme okoli 12.000 gledalcev zgolj 5281, ustvarili vzdušje s katerim so svoje ljubljence navdihnili. Zagrebčane so prepričljivo premagali z rezultatom 3:0. Slovenski napadalec Lovro Bizjak je proti južnim sosedom odigral tri minute srečanja.

Sheriff je zelo blizu temu, da postane prvo moldavsko moštvo, ki bi zaigralo v skupinskem delu Lige prvakov.

"Fantastična tekma! Fantje so bili združeni in zasluženo zmagali. Ponosen sem nanje. Zahvaljujem se tudi navijačem," je skoraj popolno noč Bolgarov komentiral njihov trener Iurii Vernydub. "Nismo bili dovolj dobri in Sheriff se je z nami poigral. Imeli so več želje in energije. Bili so boljši v mnogih prvinah igre. Za to prevzemam popolno odgovornost," na drugi strani izgovorov ni iskal hrvaški trener Damir Krznar.

RB Salzburg 2:1 Brondby Nogometni klub slovenskega upa Benjamina Šeška nadaljuje uspešno delo z mladimi igralci. Strelca na njihovi zmagi (2:1) sta bila 19-letni Karim Adeyemi in 20-letni Brenden Aaronson. 18-letni Šeško pa je bil v 77 minutah proti Brondbyju zelo dejaven na igrišču. Proti golu nasprotnikov je ustrelil štirikrat, dvakrat je ciljal v okvir. "Odličen občutek je. Neverjeten. Vseeno mi je, kdo doseže zadetek, če sem to jaz ali nekdo drug. Želim samo pomagati moštvu," je bil po srečanju vidno navdušen strelec prvega zadetka Američan Aaronson. Njegov trener se zaveda, da povratna tekma ne bo lahka: "Samozavestni smo, da se bom uvrstili v skupinski del, vsekakor pa vse še ni odločeno. So (Brondby) odlično moštvo in ne smemo biti preveč sproščeni."

icon-link Predstava Benjamina Šeška proti Brondbyju FOTO: Sofascore.com

Young Boys 3:2 Ferencvaros Od mladega moštva do moštva, ki je mlado samo v imenu. Trener švicarskega Young Boysa Gerardo Seoane namreč proti Ferencvarosu v prvi postavi na igrišče ni poslal igralca, ki je mlajši od 23 let. Po 14 minutah igre in odličnem zadetku Francka Bolija je moštvo Slovenca Mihe Blažiča delovalo odlično. Že dve minuti pozneje je napadalec Švicarjev Meschack Elia izenačil, a rdeč karton Silvana Heftija v 25. minuti je na tehtnico na videz znova preusmeril v korist Madžarov. Ni bilo tako, saj sta čudovita zadetka Vincenta Sierra in Ulissesa Garcie Švicarje popeljala v visoko vodstvo 3:1. A Madžari se niso vdali in v 82. minuti je strelec strelec prvega zadetka na tekmi Boli postavil končni rezultat 3:2 in s tesnim izidom poskrbel za peklensko vzdušje, ki bo goste pričakalo na povratni tekmi v Budimpešti.

icon-link Statistika branilca Mihe Blažiča na tekmi proti Young Boysom. FOTO: Sofascore.com

Monaco 0:1 Shaktar Donetsk Kot je že standardno pa je na tribunah stadiona Stade Louis II v Monaku za navijače bilo peklensko zgolj vreme. Kljub pozni večerni uri se je živo srebro namreč povzdignilo kar na 29 stopinj Celzija. Domači ljubitelji nogometa pa niso imeli veliko razlogov za veselje. Že v 19. minuti je Brazilec Pedrinho po odličnem prodoru postavil končni rezultat 0:1.

Francozi se niso vdali, a poti mimo gostujočega vratarja Anatoliija Trubina kljub številnim strelom niso našli. "Naš vratar je odigral odlično tekmo. Njegova igra z žogo med nogami in odlične obrambe so ohrabrile celotno moštvo," je po srečanju svojega soigralca pohvalil branilec Shakhtarja Marlon. Trener domačinov Niko Kovač ni bil zadovoljen z začetkom tekme svojega moštva: "Preveč smo jih spoštovali. Posest žoge smo izgubljali prehitro in prepogosto, s tem pa smo tudi izgubljali samozavest. Fantje so na začetku bili preveč nervozni, zadnjih 70 minut pa so prevladovali. Še vedno verjamemo." Benfica 2:1 PSV Tudi drugo srečanje velikanov v zadnjem krogu kvalifikacij še ni določilo končnega zmagovalca. Benfica je doma z odličnim začetkom in zadetkoma Rafaela Silve in Juliana Weigla v prvem polčasu odločno hodila proti skupinskemu delu. Kljub Samozavestni igri Portugalcev, pa Nizozemci niso obupali. V 51. minuti je Cody Gakpo rezultat znižal na 2:1. Kljub številnim poskusom pa PSV do konca srečanja ni uspel žoge poslati mimo odličnega vratarja domačinov Odisseasa Vlachodimosa.