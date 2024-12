Dinamo in Rijeka sta ga zavrnila, danes vreden 40 milijonov

Jhon Duran je odraščal v revni družini na obrobju kolumbijskega Medellina, kjer se je tudi začela njegova nogometna pot. Tam ga je hitro opazil Denny Bara, mlajši brat Andyja Bare. "Ko smo ga začeli spremljati, je bil star 15 let in je igral za člane. Bil sem na tekmi, na kateri sta mi v oči padla on in Yaser Asprilla, ki danes igra za Girono. Poklical sem Andyja in mu povedal, da so tukaj izjemni talenti, a kdo bi si mislil, da bosta oba postala vrhunska. Odločili smo se za Jhona Durana," je za Sportske novosti povedal Denny Bara.