Dinamo le dobil novega trenerja

Osiječan se tako vrača na Maksimir po nekaj več kot štirih letih. Kot je zapisala hrvaška tiskovna agencija Hina, je v tem obdobju vodil Osijek ter na kratko Trabzonspor in Union Berlin.

Bjelica je v prvem mandatu vodil Dinamo od maja 2018 do aprila 2020 in s klubom osvojil dva državna naslova, pokal in superpokal.