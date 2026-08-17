Pred zadnjo oviro do Lige prvakov: Želim si naše najboljše tekme doslej

Pot zagrebškega Dinama do zadnje stopničke pred elitno Ligo prvakov ni bila povsem enostavna. Hrvaški prvak je imel po besedah Mihe Zajca zahtevno nalogo že na začetku kvalifikacij.

"Že v prvem krogu smo imeli mogoče najzahtevnejšega nasprotnika, ki smo ga lahko dobili. Švicarski Thun se je pokazal kot res dobra ekipa, mislim pa, da tudi mi nismo odigrali na ravni, na kateri znamo. Na koncu smo morali imeti tudi nekaj sreče, ampak ne glede na to mislim, da smo zasluženo napredovali," nam je na Maksimirju povedal Zajc.

V tretjem predkrogu je Dinamo nato pokazal precej bolj prepričljiv obraz. Proti Žalgirisu je upravičil vlogo favorita in si zagotovil priložnost, da se po zadnji oviri prebije med evropsko elito.

"Proti Žalgirisu smo pokazali in dokazali, zakaj smo bili v vlogi favorita in kam spadamo. Zdaj nas čaka še zadnja stopnička pred Ligo prvakov. Želim si, da proti Vikingu odigramo našo najboljšo tekmo v dosedanjem delu sezone," je jasen nekdanji slovenski reprezentant.