Pred zadnjo oviro do Lige prvakov: Želim si naše najboljše tekme doslej

Pot zagrebškega Dinama do zadnje stopničke pred elitno Ligo prvakov ni bila povsem enostavna. Hrvaški prvak je imel po besedah Mihe Zajca zahtevno nalogo že na začetku kvalifikacij.
"Že v prvem krogu smo imeli mogoče najzahtevnejšega nasprotnika, ki smo ga lahko dobili. Švicarski Thun se je pokazal kot res dobra ekipa, mislim pa, da tudi mi nismo odigrali na ravni, na kateri znamo. Na koncu smo morali imeti tudi nekaj sreče, ampak ne glede na to mislim, da smo zasluženo napredovali," nam je na Maksimirju povedal Zajc.
V tretjem predkrogu je Dinamo nato pokazal precej bolj prepričljiv obraz. Proti Žalgirisu je upravičil vlogo favorita in si zagotovil priložnost, da se po zadnji oviri prebije med evropsko elito.
"Proti Žalgirisu smo pokazali in dokazali, zakaj smo bili v vlogi favorita in kam spadamo. Zdaj nas čaka še zadnja stopnička pred Ligo prvakov. Želim si, da proti Vikingu odigramo našo najboljšo tekmo v dosedanjem delu sezone," je jasen nekdanji slovenski reprezentant.
Zajc opozarja na vzpon norveškega nogometa
Na drugi strani bo stal Viking, predstavnik norveškega nogometa, ki je v zadnjih letih na evropskem prizorišču naredil velik korak naprej. Najbolj očiten dokaz je Bodo/Glimt, Zajc pa poudarja, da tudi torkovega tekmeca Dinama nikakor ne gre podcenjevati.
"Norveški nogomet se je dvignil. Imajo Bodø/Glimt, tudi Viking je zelo dobra ekipa. Nekaj smo jih že gledali in analizirali. Gre za ekipo, ki igra zelo moderen nogomet, s hitrimi prehodi, imajo pa tudi dobre posameznike," je o tekmecu povedal 32-letni slovenski vezist.
Dinamo bo moral biti na Maksimirju na najvišji ravni. "Mislim, da bomo morali odigrati našo najboljšo tekmo. Moramo imeti tudi nekaj sreče, doma pa si seveda želimo čim večjo podporo navijačev. Potem mislim, da je lahko to ena zelo lepa zgodba," dodaja Zajc.
Prvih 90 minut bo Dinamo odigral pred svojimi navijači na Maksimirju, kjer si bodo Zagrebčani poskušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnim obračunom na Norveškem.
Prvo tekmo playoffa za Ligo prvakov med Dinamom in Vikingom bomo v torek od 20.45 neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO.
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