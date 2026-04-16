Dinamo na krilih Žnuderla in Šunte do polfinala, tam jih čaka Real

Pokal Premier League International že vrsto let velja za eno najelitnejših tekmovanj, kjer nastopajo najbolj perspektivni igralci stare celine. Med te spadata tudi Slovenca Tai Žnuderl in Sven Šunta, ki sta se skupaj s soigralci pri zagrebškem Dinamu uvrstila v polfinale. Pokal se igra pod okriljem angleške Premier lige, vsako leto nastopi 16 ekip z Otoka in 16 iz preostanka Evrope. Letos so že tradicionalno nastopili Zagrebčani, ki se lahko pohvalijo z daleč najboljšo mladinsko šolo na področju nekdanje države, njihovi mladi upi pa že dalj časa odmevne rezultate dosegajo tudi proti evropskim velikanom.

To jim je uspelo v sredo, ko so v četrtfinalu po infarktni tekmi izločili ekipo Valencie. Španci so povedli v 20. minuti preko zadetka Marca Martineza, na katerega pa so Hrvati odgovorili v 32. minuti, ko je zabil Leonardo Perković. Prva polovica igre se je končala z neodločenim izidom, v začetku druge pa so pobudo prevzeli netopirji. Ti so v razmaku sedmih minut zabili dvakrat in se že spogledovali s prebojem med najboljše štiri ekipe.