Nogomet

Dinamo na krilih Žnuderla in Šunte do polfinala, tam jih čaka Real

Aldershot, 16. 04. 2026 16.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Mlada ekipa zagrebškega Dinama

Mladinska ekipa zagrebškega Dinama je v četrtfinalu elitnega pokala Premier League International uprizorila velik preobrat proti španski Valencii in se uvrstila v polfinale. Znova sta se izkazala mlada slovenska upa Tai Žnuderl in Sven Šunta, ki sta odigrala ključno vlogo pri velikem zmagoslavju. Zagrebčani se bodo v polfinalu eminentnega pokala pomerili proti mladinski ekipi madridskega Reala.

Pokal Premier League International že vrsto let velja za eno najelitnejših tekmovanj, kjer nastopajo najbolj perspektivni igralci stare celine. Med te spadata tudi Slovenca Tai Žnuderl in Sven Šunta, ki sta se skupaj s soigralci pri zagrebškem Dinamu uvrstila v polfinale. Pokal se igra pod okriljem angleške Premier lige, vsako leto nastopi 16 ekip z Otoka in 16 iz preostanka Evrope. Letos so že tradicionalno nastopili Zagrebčani, ki se lahko pohvalijo z daleč najboljšo mladinsko šolo na področju nekdanje države, njihovi mladi upi pa že dalj časa odmevne rezultate dosegajo tudi proti evropskim velikanom.

To jim je uspelo v sredo, ko so v četrtfinalu po infarktni tekmi izločili ekipo Valencie. Španci so povedli v 20. minuti preko zadetka Marca Martineza, na katerega pa so Hrvati odgovorili v 32. minuti, ko je zabil Leonardo Perković. Prva polovica igre se je končala z neodločenim izidom, v začetku druge pa so pobudo prevzeli netopirji. Ti so v razmaku sedmih minut zabili dvakrat in se že spogledovali s prebojem med najboljše štiri ekipe.

A naši južni sosedje so imeli drugačne načrte. Nenehno jih je v igri držal Žnuderl, ki se je proslavil s številnimi lepimi obrambami, kar je zanj postala že stalnica. V hrvaški prestolnici je v svoji debitantski sezoni pustil zelo dober pečat, zaradi katerega trka na vrata članske ekipe. 201 centimetrov visokemu vratarju, ki je v Sloveniji branil barve Maribora, v tujini pa igral za Brago, je bila po koncu upravičeno pripisana vloga igralca tekme. Ključno vlogo pri preobratu je odigral tudi Šunta, ki je v 84. minuti zadel za znižanje na 3:2, v tretji minuti sodnikovega dodatka pa asistiral za izenačujoči zadetek Marka Zebića.

Ekipi sta se tako odpravili v podaljške, kjer so imeli prvo lepo priložnost netopirji. Tem je glavni sodnik v 103. minuti dodelil najstrožjo kazen, ki jo je izvedel Jaroslav Bojko. Mladi Ukrajinec ni uspel premagati slovenskega vrstnika v vratih Dinama in izid je ostal nespremenjen. Plavi pa so do velike zmage prišli v 115. minuti, ko je zadel mladi Bolgar Kalojan Bozhkov in poskrbel za preboj med najboljše štiri ekipe.

V polfinalu jih čaka še bolj renomiran tekmec, nasproti jim bo stala mladinska vrsta madridskega Reala. Zagrebčani bodo v upanju na preboj v veliki finale znova računali na izjemna Žnuderla in Šunto, ki ju v hrvaški prestolnici mentorira starejši rojak Miha Zajc, ki kaže odlične predstave v dresu članske ekipe.

