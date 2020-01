Dinamo odbil Barcelonino ponudbo in jo označil za smešno

Dinamov Dani Olmo je od 27. decembra na Transfermarktu ocenjen na 35 milijonov evrov, pogodba z Dinamom pa se mu izteče po koncu sezone 2020/2021, tako da imajo v Zagrebu za njegovo prodajo še kar nekaj časa. Zato ni povsem jasno, zakaj so pri Barceloni poizkusili s ponudbo, ki je pričakovano naletela na odločen ‘ne’, vodstvo kluba z Maksimira pa jo je celo označilo za smešno. Blaugrana mu je namreč ponudila le deset milijonov evrov in morebitne bonuse, kar so v Zagrebu gladko zavrnili.

"Ponudba je zagotovo resnična. Poslal jo je moj poslovni partner iz Kitajske, ki je dobil Barcelonino dovoljenje. Pričakovali smo, da jo bodo pri Dinamu zavrnili, a Katalonci zagotovo ne bodo obupali. Prodaje nogometašev so podobne dražbam, in videli bomo, kdo bo ponudil največ," je za hrvaške medije razkril Olmov hrvaški zastopnik Andy Bara.

Agent, ki je bil vpleten v nekaj vprašljivih poslov v slovenskem nogometu (Koper, Zavrč, op. a.) in je tudi odgovoren za prihod Olma k našim južnim sosedom, je še dejal, da v Zagrebu nimajo nikakršnih razlogov za skrb ali nezadovoljstvo: "Nikjer ne piše, da mora klub svojo ponudbo poslati neposredno drugemu klubu. Tako počnejo samo v Nemčiji, v drugih državah so za to zaposleni agenti. Olmo je velik profesionalec, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bo svojo vlogo vedno opravljal tako, kot zna. Ne zasluži si, da se prek njega odvijajo bitke, ki niso v povezavi z nogometnimi zelenicami."

Dani Olmo