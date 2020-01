Dinamo pred rekordnim poslom: Olmo za 30 milijonov na San Siro

Olma naj bi si v Milanu želel predvsem odgovorni za nogometni razvoj Zvonimir Boban . Legendarni hrvaški vezist v njem vidi ključnega posameznika za svetlejšo prihodnost kluba, ki je v zadnjih letih v prostem padu. Prestopa si, kot so še zapisali pri Sportskih novostih, želi tudi igralec sam, za katerega bo San Siro odlična priložnost, da se uveljavi pri enemu izmed največjih evropskih klubov. S prestopom pa si zagotovo manejo roke tudi pri Dinamu, kjer bodo, kot vse kaže, zaslužili rekordno vsoto. Pred tem so največ zaslužili s prodajo Marka Pjace , za katerega je Juventus odštel 23 milijonov evrov.

Njegov zastopnik Andy Bara ni želel razkriti ničesar. "Zaenkrat zadeve ne bi želel komentirati," je dejal razvpiti agent. 21-letni Španec naj bi si najbolj želel vrnitve v Barcelono , kjer je pred leti že nastopal kot član slovite La Masie, a je odnose na relaciji Zagreb–Barcelona nekoliko skrhala nedavna ponudba Blaugrane. Spomnimo, na Camp Nouu so v začetku januarja ponujali zgolj deset milijonov evrov, kar so na Maksimiru označili za smešno vsoto, s katero se ne mislijo ukvarjati.

Zanimanje iz Španije, Anglije in Nemčije

Borussia iz Mönchengladbacha je v poletnem prestopnem roku ponujala 19 milijonov evrov, a so Zagrebčani bili (pravilnega) mnenja, da lahko za Olma iztržejo več in so vse skupaj zavrnili. Kot smo že omenili, je na Maksimir v začetku januarja prišla še ponudba s strani Barcelone, ki je prav tako naletala na gluha ušesa. Za španskega reprezentanta pa se zanimajo tudi pri londonskem Chelseaju, velik občudovalec Olmove igre naj bi bil predvsem trener modrih Frank Lampard.

Na izhodnih vratih tudi najboljši strelec

Med bolj zaželene nogometaše tega prestopnega roka se je s predstavami v Ligi prvakov izstrelil Mislav Oršić. Nekdanji član Celja je zablestel predvsem v prvem krogu, ko je Atalanti zabil hat-trick, skupno pa je v tej sezoni že pri 19 zadetkih. Za nekdanjega člana Celja se zanima West Bromwich Albion, ki ga s klopi vodi Slaven Bilić. Trenutno prva ekipa angleške druge lige v Zagreb še ni poslala uradne ponudbe, a bi se to utegnilo zgoditi kaj kmalu. Napredovanje v Premier League namreč klubom prinaša preko 100 milijonov evrov, zato se pri WBA-ju želijo pred nadaljevanjem sezone čim bolj okrepiti. Oršić, ki se z ekipo mudi na pripravah v Rovinju, je dejal: "Pogajanja vodi moj agent, jaz sem z mislimi izključno pri nogometu. Ali bo ponudba zares prišla, bomo videli. Moj edini cilj je, da se karseda dobro pripravim na nadaljevanje sezone."

