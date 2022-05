Dinamo še naprej 'vlada' na Hrvaškem

Nogometaši zagrebškega Dinama so še 16-ič v zadnjih 17 letih postali prvaki Hrvaške. Naslov so si zagotovili v predzadnjem krogu, v katerem so v Šibeniku z goloma Ivana Tolića in Petra Bočkaja z 2:0 premagali domačo ekipo in si priigrali neulovljivo prednost štirih točk pred najbližjim zasledovalcem, splitskim Hajdukom. To je njihov 23. naslov prvaka v samostojni Hrvaški in 27. v zgodovini.

V zadnjih 17 letih Dinamo ni bil prvak le pred petimi leti, ko je bila boljša Rijeka, ki jo je takrat vodil zdajšnji slovenski selektor Matjaž Kek. Zagrebčani letos niso imeli lahkega dela, saj je bil Hajduk po dolgem času resen tekmec, večji del prvenstva pa sta bila blizu tudi Osijek in Rijeka. Slednja bo tudi letos igrala v finalu pokala, njen tekmec bo Hajduk, ki bo v zadnjem krogu prvenstva na tekmi prestiža gostoval pri prvakih v Zagrebu. Te so na medsebojnih tekmah v sezoni dvakrat premagali.