Dinamo z visoko zmago na Reki potrdil naslov prvaka

Zagrebški Dinamo je osvojil naslov hrvaškega nogometnega prvaka za sezono 2020/21. Zagrebčani so naslov potrdili z zmago na Reki s 5:1, po kateri so tri kroge pred koncem sezone tekmecem na lestvici ušli na nedosegljivih deset točk. Za Dinamo je to že 22. naslov hrvaškega prvaka.

Luka Menalo FOTO: Damjan Žibert Zagrebška ekipa tekme, s katero bi si lahko dokončno zagotovila naslov prvaka, sicer ni najbolje začela. Za domače je namreč zadel Luka Menalo že po 22 sekundah. Toda nadaljevanje je bilo Dinamovo, saj so gostje na Rujevici poskrbeli za popoln preobrat in visoko zmago. Zanimivo pa je, da so kar trije zadetki Dinama bili avtogoli domače ekipe. Dinamo ima zdaj 78 točk, kar že zadostuje za četrti zaporedni naslov na Hrvaškem. Osijek je drugi (68), Gorica jih ima 59, reška ekipa pa je četrta z 52 točkami.