Dinamo Zagreb z remijem proti Betisu v osmino finala Konferenčne lige

Bodö/Glimt Nina Žuglja je proti Ajaxu v gosteh igral 2:2, tokrat pa so Nizozemci povedli v 34. minuti, ko je zadel Steven Berghuis. Slednji so v 48. minuti ostali brez izključenega Josipa Šutala, a je pri domačih nato hitro dva rumena kartona dobil Albert Groenbaek, tako da sta ekipi spet bili številčno poravnani.

V 72. minuti je Nino Žugelj dobil priložnost pri domačih, ki so imeli precej več žogo v posesti in precej več strelov, eden od teh pa je zadel tarčo, Patrick Berg je namreč v 83. minuti poskrbel za 1:1 in izsilil podaljšek. Potem ko so sodniki Norvežanom še v rednem delu razveljavili nov zadetek zaradi prepovedanega položaja, so Nizozemci v 115. minuti dosegli regularen in odločilen gol, strelec je bil Kenneth Taylor.