Dinamo Zagreb si je z zmago v Rotterdamu zagotovil prvo mesto v skupini, poraz Leicestra

Nogometaši zagrebškega Dinama so v 5. krogu skupinskega dela Lige Evrope v gosteh premagali zasedbo Feyenoorda (2:0), s čimer so si že zagotovili prvo mesto v skupini K. Le točko je v Linzu vpisal Tottenham (3:3), ki pa si je že zagotovil napredovanje in ostaja v boju za prvo mesto skupine J. Poraz Leicestra v Zaporožju (0:1) pa ne bo usoden, saj so lisjaki že uvrščeni v izločilne boje.

AC Milan– Celtic4:2(2:2)

AEK Atene – Braga 2:4 (1:3)

Antwerp– Ludogorec 3:1 (1:0)

CSKA Moskva – Wolfsberger 0:1 (0:1)

Feyenoord – Dinamo Zagreb 0:2 (0:1)

Crvena zvezda – Hoffeinheim 0:0 (0:0)

Zorja Lugansk – Leicester 1:0 (0:0)

Gent – Liberec 1:2 (0:1)

LASK Linz – Tottenham 3:3(1:1)

Lille – Sparta Praga 2:1 (1:1)

Karabah – Maccabi Tel Aviv 1:1 (1:1)

Sivasspor – Villarreal 0:1 (0:0)