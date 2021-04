Manchester in Villarreal z odličnim izhodiščem pred povratno tekmo

Edini zadetek na srečanju v hrvaški prestolnici je padel ob koncu prvega polčasa, ko je glavni sodnik Daniel Siebert pokazal na belo piko po roki Kevina Theophile-Catherina. Soba za Var je odločitev potrdila, Gerard Moreno pa je zanesljivo realiziral enajstmetrovko za vodstvo Villarreala. Rumena podmornica je imela v drugem delu več prostora, potem ko so Zagrebčani krenili po izenačujoči zadetek, kar nekaj lepih priložnosti Špancev pa je ostalo neizkoriščenih ob minimalni zmagi.

Na tekmi v Granadi je imel v prvem polčasu vse pod nadzorom United. Rdeči vragi so pobudo kronali z zadetkom. V 31. minuti je namreč po dolgi podaji Victorja Lindelöfa v prostor stekel Marcus Rashford, odlično sprejel žogo in zaključil mimo nemočnega vratarja Ruija Silve. V drugem delu so Angleži prepustili pobudo domačim, ki pa si niso priigrali večjih priložnosti, saj je gostujoča obramba delovala zelo dobro. Bližje drugemu zadetku so bili gostje, v 90. minuti pa so le prišli do povišanja vodstva, ko je z bele pike zadelBruno Fernandes.