Katalonski biser razočaran ostal v Zagrebu: 'Zahtevali so preveč'

Daniel "Dani" Olmo je že dolgo časa prva violina zagrebškega Dinama, po izvrstnih predstavah vezista, ki je bil tudi najkoristnejši igralec letošnjega finala evropskega prvenstva za nogometaše do 21 let, pa se je zdelo, da ga bo ob ponudbah nekaterih velikanov stare celine hrvaški prvak stežka zadržal. A zgodilo se je ravno to, potem ko naj bi vodstvo Dinama za 21-letnega Katalonca zavrnilo ponudbe Atletico Madrida, Manchester Uniteda, Bayerna in še nekaterih evropskih velikanov.

Zanj naj bi zahtevali kar 40 milijonov evrov, to je 17 milijonov evrov več, kolikor je Dinamo zaslužil z do sedaj največjim prestopom, ko je Marko Pjacazagrebški modri dres zamenjal za Juventusovega belo-črnega leta 2016.

'Igralec iz hrvaške lige bo težko dosegel takšno ceno'

"Menim, da je bila cena previsoka. Ne zaradi tega, ker bi mislil, da sem vreden manj, temveč zato, ker igram v hrvaški ligi, tuji klubi pa so na to res pozorni. Resnično je težko, da bi kakšen igralec iz hrvaške lige dosegel takšno ceno," je za hrvaški športni časnik Sportske novosti dejal Olmo.

V mladinski šoli Barcelone je prišel vse do B-ekipe, nato pa se leta 2014 priključil Dinamu, na katerega ga veljavna pogodba veže še do leta 2020. Po zaprtju prestopnega roka v Evropi zdaj s cmokom v grlu priznava, da je želel "oditi v močnejši klub", natančneje v katero od petih najmočnejših lig stare celine.

Ga bo prepričala štirikrat višja plača?

"Ničesar ne bom skrival, želel sem oditi iz Dinama, želel sem napredovati in oditi v močnejši klub v katero od petih velikih lig. Menil sem, da imam v tem poletju najboljšo možnost za kaj takega," je nadaljeval Olmo, ki meni, da je v petih letih na Hrvaškem storil in dokazal dovolj, ne nazadnje je modrim letos pomagal tudi do nove uvrstitve v skupinski del Lige prvakov.

"Takšen razplet je najboljši za igralca in klub, takrat ti lahko uspe največji prestop," je razočaran Olmo, evropski prvak s špansko izbrano vrsto U21. "A dal bom absolutno vse na vsaki tekmi, da bi Dinamo uspel priti do čim boljših rezultatov," še pravi odlični vezist.

Sportske novosti trdijo, da Dinamo svojemu največjemu zvezdniku ponuja novo pogodbo, ki bi mu na sezono prinesla 1,2 milijona evrov. Do sedaj naj bi Katalonec služil trikrat ali celo štirikrat manj, soigralec slovenskega reprezentanca Petra Stojanovićapa bi na koncu koncev seveda lahko klub zapustil celo brez odškodnine, če bo počakal na iztek trenutno veljavne pogodbe.

