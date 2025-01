Dinamova žalost, požar v Manchestru, Pepove praske in Carlo, ki se boji Cityja

Nov format Lige prvakov je v prvi sezoni ponudil veliko. Nadpovprečno število golov, ogromno presenečenj, velikih preobratov in na koncu osem neposrednih udeležencev osmine finala ter 16 velikih in manjših klubov, ki se bodo morali boriti v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala. Za vas smo zbrali odzive glavnih akterjev na sredinih 18 obračunih.

Požar v Manchestru in povratek Pepovih prask Med tem, ko se je moštvo Manchester Cityja pripravljalo na izjemno pomemben obračun s Club Bruggom, je v Manchestru dobesedno gorelo. V kiosku z navijaško opremo v neposredni bližini stadiona Etihad je namreč zagorel požar. Kiosk se je nahajal v neposredni bližini vhoda za igralce, v bližini kioska pa naj bi se novi igralci Cityja Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov in Vitor Reis osebno predstavili navijačem. Ta dogodek so organizatorji seveda preklicali, tekma pa je bila odigrana brez zapletov.

No, do zapletov ni prišlo z organizacijskega vidika, na zelenici pa Cityju marsikaj ni šlo po načrtih. Modri iz Manchestra so vedeli, da jim zgolj zmaga zagotavlja napredovanje v playoff, po uvodnih 45 minutah igre pa so zaostajali 1:0. Pep Guardiola se je začel praskati, posledice njegovih muk pa so na njegovem obrazu bile vidne tudi po tem obračunu. Na koncu je City slavil z izidom 3:1 in Guardiola si je vendarle oddahnil. "V drugem polčasu so osvobodili svoje duše in srce. Savinho je bil izjemen in nam vsilil drugačen ritem, tako kot počne že celo sezono. Igralcem sem rekel, da imajo na voljo 45 minut. Vedel sem, da lahko zabijemo gol in pridemo do preobrata skupaj z navijači," je dejal Guardiola.

Real je zlahka zmagal, a čaka ga playoff Eden od potencialnih nasprotnikov Cityja v playoffu je Real Madrid, drugi njegov nekdanji klub Bayern. Guardioli v vsakem primeru ne bo lahko, Real na čelu z izkušenim Carlom Ancelottijem na drugi strani upa, da je zmaga s 3:0 proti presenečenju sezone Brestu dober znak za naprej, saj je priznal, da se boji potencialnega dvoboja z moštvom iz Manchestra. "Morali bomo počakati na žreb. Če dobimo City, bo zagotovo bolj zapleteno. Smo veseli in zadovoljni, a škoda je, da se v tem tekmovanju nismo zbudili prej. City ima seveda več možnosti, da osvoji Ligo prvakov (od Celtica). To je dejstvo. Ne igramo radi proti njim," je bil iskren Ancelotti.

Dinamova velika zmaga in boleče slovo Dinamo je v Zagrebu sprejel velikana evropskega nogometa. Milan se je boril za neposredno uvrstitev v osmino finala, na koncu pa je na Maksimiru vendarle moral priznati premoč domačim, ki so slavili z izidom 2:1. Trener Milančanov Sergio Conceicao po obračunu razumljivo ni bil zadovoljen. "Ne želim skrivati ali zanikati dejstva, da nismo bili dovolj agresivni. V nogometu so najpomembnejši nenehni dvoboji v napadu in obrambi. Zdaj je pomemben naš ponos. Ne bo lahko spremeniti stvari, ampak moramo nadaljevati na naslednjih obračunih v Ligi prvakov," je po obračunu dejal trener Milana. Najboljši igralec na obračunu je bil Dinamov vezist Martin Baturina, ki pa je po obračunu imel mešane občutke: "To je bila zelo dobra predstava z naše strani v odličnem vzdušju. Zdaj pa čutimo obžalovanje, ker nismo napredovali. To je res bila tekma, ki je ne bomo pozabili, in upam, da bomo tudi v prihodnje igrali tako dobro."

PSG-ju je vendarle uspelo Francoski velikani so morali v zadnjem krogu zmagati, da bi si zagotovili sodelovanje v izločilnih bojih, in to jim je na koncu proti Stuttgartu tudi uspelo. Parižani so povedli že v šesti minuti preko Bradleyja Barcole, nato pa je sledil hat-trick Ousmana Dembeleja in zmaga s 4:1. PSG je na koncu zasedel 15. mesto in v playoffu ga čaka zelo znan nasprotnik, saj mu bo petkov žreb določil Monaco ali Brest. Luis Enrique je po tokratni zmagi bil veliko bolj miren kot prejšnji teden, ko je po velikem preobratu padel Manchester City. "Dosegli smo cilj in se uvrstili v dodatne kvalifikacije. Danes smo igrali izjemno in zasluženo zmagali. Igralci so odigrali zelo dobro moštveno tekmo. Zahvalil bi se tudi navijačem za njihovo podporo," je po obračunu dejal španski strateg.

Potencialni pari v izločilnih bojih Lige prvakov FOTO: Sofascore.com icon-expand

Oblakov Atletico zlahka zmagal Atletico Madrid slovenskega reprezentančnega kapetana Jana Oblaka je moral slaviti v obračunu s Salzburgom, da bi si zagotovil neposredno napredovanje v osmino finala. Četi trenerja Diega Simeoneja je to zlahka uspelo, saj so Avstrijci že po 15 minutah igre na domačem stadionu zaostajali 2:0. Na koncu je izid bil 4:1, trener Salzburga Thomas Letsch pa je po obračunu priznal, da njegovo moštvo preprosto ni bilo dovolj dobro. "Seveda je slabo, ko izgubiš 4:1. Prelahke napake, ki nasprotnika spodbudijo, da zabija gole, se nam ne smejo dogajati. Prelahko so zabili gole. Dejstvo je, da si v nogometu lahko na vsaki ravno uspešen le, če igraš kot moštvo. Atletico nam je to danes pokazal. Skupaj so delali kot pravo moštvo," je dejal Letsch.

Avstrijci so s pomočjo Gorenca Stankovića premagali Nemce in Šeška Obračun klubov pod okriljem Red Bullovega imperija, je bil eden redkih brez resnih posledic v zadnjem krogu. Obe moštvi sta že pred obračunom vedeli, da izločilnih bojev ne bosta videli, je pa obračun bil zanimiv za slovenske navijače. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta člana Sturma iz Gradca, Benjamin Šeško in Kevin Kampl pa zastopata barve Leipziga. Gorenc Stanković je bil edini Slovenec, ki je obračun začel v prvi postavi, Benjamin Šeško je v igro vstopil s klopi, Tomi Horvat pa je ostal na klopi. Kevin Kampl zaradi poškodbe ni bil na voljo trenerju. Leipzig je ligaški del zaključil s kar sedmimi porazi na osmih obračunih, Sturm je uspel zabeležiti eno zmago več. "To je bila težka tekma. Na koncu nismo bili dovolj dobri v odločilnih trenutkih. Imeli smo velike priložnosti, ampak nismo zabili gola. Gol smo prejeli po prekinitvi, kar je bilo prelahko in celoten ligaški del nismo bili dovolj dobri. Izgubili smo sedem tekem, kar je preveč," je bil po obračunu iskren Leipzigov napadalec Christoph Baumgartner.