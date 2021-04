Dinamovi načrti za prihodnost: pokrit stadion za 34 tisoč navijačev

"V trenutku, ko naši nogometaši pišejo nova večna poglavja slavnega Dinama, prvič predstavljamo idejo in vizijo, kako bi izgledal naš novi dom," so med drugim zapisali na spletni strani zagrebškega kluba. Kot so dodali, naj bi projekt nastal v predelu Maksimir, kjer se nahaja že trenutni stadion, ki pa je precej dotrajan in za evropske razmere vse prej kot moderen.

Govora je o predlogu izgradnje stadiona s kapaciteto 34 tisoč sedišč, na katerem bo tri tisoč VIP sedežev, klubska muzeja in trgovina ter posebni komercialni prostori na severni tribuni, kjer domujejo najzvestejši privrženci, člani razvpite navijaške skupine Bad Blue Boys. Poleg tega je za vzhodno tribuno zamišljen kamp Dinamove nogometne šole z vso potrebno infrastrukturo.

Novo Dinamovo domovanje bo, kot obljubljajo v klubu, ustrezalo vsem standardom Fife in Uefe, obenem pa bo bistveno bolj prijazno tudi invalidnim navijačem. Na vsakih tisoč sedežev bo pet v celoti namenjenih hendikepiranim osebam.

Dinamo je v zapisu na svoji spletni strani pozval tudi vse navijače, da podprejo prizadevanje kluba. "Zgradimo stadion, ki bo klub dvignil na višjo raven in ga naredil še močnejšega. Naj postane ponos hrvaškega nogometa. Zagreb, Dinamo in vsi navijači si to zaslužijo."