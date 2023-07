Dinamu prva lovorika sezone, 'pričakovano' divjanje splitskih in zagrebških navijačev

Prva lovorika v novi sezoni je na Hrvaškem pripadla zagrebškemu Dinamu, ki je na superpokalni tekmi na domačem stadionu Maksimir z 1:0 premagal splitski Hajduk. Za Zagrebčane, ki so ubranili superpokal, je to osma tovrstna lovorika, Splitčani ostajajo pri petih. Edini gol je na začetku drugega polčasa dosegel Mate Baturina. A spet ni šlo brez divjanja navijačev. Policija je pred in med tekmo aretirala 18 navijačev. Medtem hrvaški mediji poročajo, da je reprezentančni vratar Dinama Domagoj Livaković odigral zadnjo tekmo v modrem dresu in (je) bo za devet milijonov evrov odškodnine prestopil k Fenerbahčeju iz Istanbula. Za Dinamo, s katerim je osvojil šest naslovov prvaka, je odigral 283 tekem in prejel 227 golov.

Dinamo - Hajduk 1:0 (0:0)

Baturina 52.



Dinamo: Livaković - Ristovski (od 84. Moharrami), Šutalo, Perić, Ljubičić - Bulat, Mišić (od 84. Sučić) - Špikić (od 84. Menalo), Baturina, Ivanušec (od 89. Marin) - Petković (od 67. Topić). Trener: Igor Bišćan. Hajduk: Lučić - Sigur (od 69. Moufi), Šarlija, Ferro, Melnjak - Krovinović, Pukštas (od 69. Odjidja-Ofoe) - Dolček (od 63. Čuić), Benrahou, Dajaku (od 63. Sahiti) - Mlakar. Trener: Ivan Leko.