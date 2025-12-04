Svetli način
Diogo Jota bi danes praznoval 29. rojstni dan

04. 12. 2025

M.D.
Pet mesecev je že minilo od tragedije, ki je pretresla nogometni svet. Življenje Dioga Jote in njegovega brata Andreja Silve se je 4. julija letos končalo na 65. kilometru avtoceste A-52, blizu mesta Palacios de Sanabria v Španiji. Avtomobil, v katerem sta se peljala, je v nesreči zaneslo s ceste, kar se je izkazalo za usodno. Vozilo se je vnelo, požar pa je bil smrtonosen za oba portugalska nogometaša. Danes bi Diogo praznoval 29. rojstni dan.

Liverpool FOTO: AP

28-letni Diogo Jota in 25-letni Andre Silva sta umrla na 65. kilometru avtoceste A-52, blizu mesta Palacios de Sanabria. Bila sta na poti v Santander, kjer se je Jota nameraval vkrcati na trajekt, namenjen proti Angliji. Portugalec se je s poletnih počitnic, ki jih je preživljal na severu Španije, vračal na Otok, potovanja z avtomobilom pa se je moral poslužiti zaradi nedavne operacije na pljučih.

Preberi še V prometni nesreči v Španiji umrl Liverpoolov zvezdnik

Diogo je za seboj pustil ženo Rute Cardoso in tri otroke. Najmlajša je 26. novembra praznovala svoj prvi rojstni dan. Ob tej priložnosti se je njena mati spomnila na njenega preminulega očeta. Na družbenih omrežjih je objavila številne slike dojenčice v družbi Dioga in njenih bratov ob zapisu "Celo leto".

