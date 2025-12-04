Diogo Jota bi danes praznoval 29. rojstni dan

28-letni Diogo Jota in 25-letni Andre Silva sta umrla na 65. kilometru avtoceste A-52, blizu mesta Palacios de Sanabria. Bila sta na poti v Santander, kjer se je Jota nameraval vkrcati na trajekt, namenjen proti Angliji. Portugalec se je s poletnih počitnic, ki jih je preživljal na severu Španije, vračal na Otok, potovanja z avtomobilom pa se je moral poslužiti zaradi nedavne operacije na pljučih.
Diogo je za seboj pustil ženo Rute Cardoso in tri otroke. Najmlajša je 26. novembra praznovala svoj prvi rojstni dan. Ob tej priložnosti se je njena mati spomnila na njenega preminulega očeta. Na družbenih omrežjih je objavila številne slike dojenčice v družbi Dioga in njenih bratov ob zapisu "Celo leto".
