Diogo Jota bi danes praznoval 29. rojstni dan

Pet mesecev je že minilo od tragedije, ki je pretresla nogometni svet. Življenje Dioga Jote in njegovega brata Andreja Silve se je 4. julija letos končalo na 65. kilometru avtoceste A-52, blizu mesta Palacios de Sanabria v Španiji. Avtomobil, v katerem sta se peljala, je v nesreči zaneslo s ceste, kar se je izkazalo za usodno. Vozilo se je vnelo, požar pa je bil smrtonosen za oba portugalska nogometaša. Danes bi Diogo praznoval 29. rojstni dan.