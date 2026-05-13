Liverpool razkril ganljivo podobo spomenika

Diogo Jota in njegov brat Andre Silva sta umrla 3. julija v prometni nesreči, ki se je zgodila v španski provinci Zamora. Kot so poročali španski mediji, se je nesreča zgodila med poskusom prehitevanja drugega vozila. Jotovemu avtomobilu znamke Lamborghini naj bi počila pnevmatika, zaradi česar je ob veliki hitrosti zapeljal s ceste in končal v plamenih. Skoraj eno leto po nesreči je vodstvo Liverpoola objavilo prve slike spomenika, ki bo postavljen pred Anfieldom v čast preminulih bratov. Skulptura bo imela ime "Za vedno 20", ki bo predstavljala povezavo med Joto in Silvo ter ljubezen in spoštovanje, ki ga čutijo družina, soigralci in navijači po vsem svetu.

Na vrhu spomenika je upodobljena tekoča skulptura srca v čast ikoničnemu praznovanju gola, ki ga je imel starejši med bratoma. V primeru ogleda spomenika iz različnih zornih kotov pa razkriva tudi številki 20 in 30, ki sta krasili hrbet dresov bratov. Na spomeniku bo izpisan tudi del besedila pesmi, ki je namenjena Joti – slednjo navijači Liverpoola še vedno pojejo na vsaki domači tekmi v 20. minuti srečanja.

Klub sicer še ni izdal uradnega datuma, kdaj bo spomenik uradno odkrit, so pa zapisali, da bo spomenik stal na aveniji 97 – območju, ki je namenjeno poklonu navijačev svojim privržencem. Stal bo na kamnitem podstavku s steno Granby Rock, na katerega bo lasersko vgravirano posvetilo obema bratoma, v sam podstavek pa bodo vgrajeni številni fizični pokloni, ki so bili oddani na Anfieldu. Ta edinstven postopek recikliranja zagotavlja, da bodo glasovi in čustva, ki so jih takrat delili navijači, postali trajen del tega spomenika.