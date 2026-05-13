Nogomet

Liverpool razkril ganljivo podobo spomenika

Liverpool, 13. 05. 2026 12.16 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Diogo Jota

Liverpool je na svojih omrežjih objavil prve slike spomenika, ki bo postavljen v čast mnogo prezgodaj preminulega Dioga Jote in njegovega dve leti mlajšega brata Andrea Silve. Spomenik bo postavljen na aveniji 97, ki se nahaja ob glavni tribuni stadiona. To je tudi prostor, kjer navijači puščajo rože, šale in poklone.

FOTO: AP

Diogo Jota in njegov brat Andre Silva sta umrla 3. julija v prometni nesreči, ki se je zgodila v španski provinci Zamora. Kot so poročali španski mediji, se je nesreča zgodila med poskusom prehitevanja drugega vozila. Jotovemu avtomobilu znamke Lamborghini naj bi počila pnevmatika, zaradi česar je ob veliki hitrosti zapeljal s ceste in končal v plamenih.

Skoraj eno leto po nesreči je vodstvo Liverpoola objavilo prve slike spomenika, ki bo postavljen pred Anfieldom v čast preminulih bratov. Skulptura bo imela ime "Za vedno 20", ki bo predstavljala povezavo med Joto in Silvo ter ljubezen in spoštovanje, ki ga čutijo družina, soigralci in navijači po vsem svetu.

Na vrhu spomenika je upodobljena tekoča skulptura srca v čast ikoničnemu praznovanju gola, ki ga je imel starejši med bratoma. V primeru ogleda spomenika iz različnih zornih kotov pa razkriva tudi številki 20 in 30, ki sta krasili hrbet dresov bratov. Na spomeniku bo izpisan tudi del besedila pesmi, ki je namenjena Joti – slednjo navijači Liverpoola še vedno pojejo na vsaki domači tekmi v 20. minuti srečanja.

Klub sicer še ni izdal uradnega datuma, kdaj bo spomenik uradno odkrit, so pa zapisali, da bo spomenik stal na aveniji 97 – območju, ki je namenjeno poklonu navijačev svojim privržencem.

Stal bo na kamnitem podstavku s steno Granby Rock, na katerega bo lasersko vgravirano posvetilo obema bratoma, v sam podstavek pa bodo vgrajeni številni fizični pokloni, ki so bili oddani na Anfieldu. Ta edinstven postopek recikliranja zagotavlja, da bodo glasovi in čustva, ki so jih takrat delili navijači, postali trajen del tega spomenika.

Vključevala bo tudi osebne reference, ki odražajo Diogovo življenje onkraj nogometa in bo služila kot trajni simbol ljubezni, enotnosti in spomina ter kraj, kjer se bodo lahko vsi spominjali in izkazovali spoštovanje.


