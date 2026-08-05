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Nogomet

Real Madrid bo za Diomandeja odštel toliko, kot ni še za nikogar

Madrid, 05. 08. 2026 19.10 pred 45 minutami 1 min branja 7

Avtor:
A.M.
Yan Diomande

Že nekaj časa je jasno, da bo Yan Diomande v prihodnji sezoni igral za Real Madrid. Ta se je z Leipzigom dolgo pogajal o znesku odkupa, kluba pa sta po poročanju The Athletica zdaj dosegla dogovor. Odškodnina utegne narasti do 140 milijonov evrov, kar je več, kot je kraljevi klub odštel za kateregakoli igralca v zgodovini.

Dogovor klubov je sestavljen iz 125 milijonov odškodnine in 15 milijonov v obliki bonusov, delež od prodaje pa bo prejel tudi španski drugoligaš Leganes. Tam je Yan Diomande igral do lanskega poletja, ko se je v Leipzig preselil za "vsega" 20 milijonov.

Yan Diomande
Yan Diomande
FOTO: AP

19-letni desni krilni napadalec je sicer že nekaj časa med najbolj cenjenimi najstniki v nogometnem svetu. Njegova tržna vrednost je v zadnjem letu narasla z 1,5 milijona na 90 milijonov, v minuli sezoni pa je za rdeče bike na 36 tekmah sodeloval pri 23 zadetkih.

Reprezentant Slonokoščene obale bo postal četrti igralec, za katerega je Real Madrid odštel več kot 100 milijonov. Trenutno je s 127 milijoni na vrhu Jude Bellingham, ki bi ga utegnil Diomande v primeru izpolnjenih pogojev za bonuse prehiteti. The Athletic poroča, da bo 10 milijonov v bonusih lahko dosegljivih, preostalih pet pa malce težje.

Eden Hazard je galaktike okrepil za 120 milijonov, Gareth Bale pa jih je stal 101 milijon.

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KOMENTARJI7

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Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 19.56
Vreden je vsakega feninga
Odgovori
0 0
Loptass
05. 08. 2026 19.55
Super nakup. Pri Fullhamu si ze manejo roke za naslednji prestopni rok.
Odgovori
0 0
VELIMIROVICH
05. 08. 2026 19.46
Otroke bomo pa zdravili s smsi
Odgovori
+0
1 1
?rni Ov?ar
05. 08. 2026 19.46
NIč konkretnega ni pokazal da bi dal toliko denarja zanj !!!!!!!!!! Za neizkušenega ??????Da ne govorim dalje ker bom kaznavon je res šefe!!!?
Odgovori
+1
1 0
klop12
05. 08. 2026 19.43
Brez veze. Milijarde za vojne, fuzbalerje in resničnostne šove. To je ta napredek človeške civilizacije
Odgovori
+3
4 1
Hihitalec
05. 08. 2026 19.39
Nogomet me ne zanima več..
Odgovori
-1
1 2
Con-vid 1984
05. 08. 2026 19.17
Alala vera, kdor še spremlja te cirkuse za maloumne goyime
Odgovori
+0
2 2
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