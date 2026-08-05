Real Madrid bo za Diomandeja odštel toliko, kot ni še za nikogar

Dogovor klubov je sestavljen iz 125 milijonov odškodnine in 15 milijonov v obliki bonusov, delež od prodaje pa bo prejel tudi španski drugoligaš Leganes. Tam je Yan Diomande igral do lanskega poletja, ko se je v Leipzig preselil za "vsega" 20 milijonov.

19-letni desni krilni napadalec je sicer že nekaj časa med najbolj cenjenimi najstniki v nogometnem svetu. Njegova tržna vrednost je v zadnjem letu narasla z 1,5 milijona na 90 milijonov, v minuli sezoni pa je za rdeče bike na 36 tekmah sodeloval pri 23 zadetkih.

Reprezentant Slonokoščene obale bo postal četrti igralec, za katerega je Real Madrid odštel več kot 100 milijonov. Trenutno je s 127 milijoni na vrhu Jude Bellingham, ki bi ga utegnil Diomande v primeru izpolnjenih pogojev za bonuse prehiteti. The Athletic poroča, da bo 10 milijonov v bonusih lahko dosegljivih, preostalih pet pa malce težje.

Eden Hazard je galaktike okrepil za 120 milijonov, Gareth Bale pa jih je stal 101 milijon.