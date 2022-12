Direktor Al-Nassra: Ronaldo bo užival v klubu

Pogodba naj bi začela veljati že s 1. januarjem prihodnje leto. "Ronaldo je že podpisal zvestobo arabskemu klubu, ki se je rodil leta 1965 in velja za najbogatejšega v tem delu sveta," veselo piše madridski AS. "Že nekaj časa je v stiku z arabskim klubom Al-Nassr. Še v času, ko je bil član Manchester Uniteda, se je večkrat sestal z nekaterimi vodilnimi iz kluba, po slovesu od rdečih vragov pa so bili kontakti vse bolj pogosti in tudi konkretni," trdi madridski športni časnik. Ronaldo je še pred začetkom SP v Katarju prejel vse papirje iz Manchestra in je postal prost igralec in brez odškodnine. Zdi se, da sta prav to skupaj z dolgoletnim menedžerjem Jorgejem Mendesom skrbno načrtovala ... Da je temu tako, je potrdil AS, ko je poklical v tabor bogatega arabskega kluba in zvrtal ekskluzivno izjavo s tamkajšnjim vodilnim operativcem kluba.