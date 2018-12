Direktor Atletica ostro nad agente: 'Sposobni so spremeniti vedenje igralcev'

Simeone lahko ostane, dokler bo želel "Prihodnost Simeoneja? Odgovor je preprost: dokler si bo želel (ostati, op. a.). Prepričan sem, da mu bo klub želel pomagati pri doseganju njegovih ciljev, ki so odvisni od rezultatov. Upajmo, da bomo skupaj še mnogo let več. To bi pomenilo, da se Atletico še naprej meri z največjimi," je izjavil Gil Marin.

A želje po uspešnem nastopanju v Ligi prvakov in domačih tekmovanjih niso edine, ki so jih v svojih pismih dobrim možem pod novoletno jelko pustili navijači Atletov. Veliko je namreč govora o slovesu vidnih članov moštva, med njimi je tudi Oblak, pomemben del intervjuja, ki so ga objavili na uradni spletni strani kluba, pa je bila tudi prihodnost trenerja članske ekipe Diega Simeoneja . Generalni direktor rdeče-belih Miguel Angel Gil Marin pravi, da lahko Argentinec v klubu ostane, dokler bo to želel.

V intervjuju je še dodal, da je "obžalovanja vredno", da agenti nogometašev brez primernega nadzora izsiljujejo donosnejše pogodbe oziroma prestope. Atletico naj bi bil z Oblakovim agentom Miho Mlakarjemže nekaj časa na mrtvi točki, ko gre za podaljšanje pogodbe, španski mediji so se že večkrat razpisali o domnevnem nezadovoljstvu vratarja iz Škofje Loke, ki je izpustil tudi vse tekme slovenske reprezentance v Ligi narodov in po trditvah z Iberskega polotoka (ne)posredno poskrbel za slovo selektorja Tomaža Kavčiča. Nedavno je veliko prahu dvignilo tudi zanimanje Bayerna za branilca Lucasa Hernandeza, ki pa naj bi vsaj do poletja ostal v Madridu.

'Agenti spreminjajo strategije klubov, rušijo ravnovesje v slačilnici ...'

"Dandanes figura agenta povsem pogojuje delo športnih direktorjev. Agenti so sposobni primorati klube v spreminjanje njihovih športnih in finančnih strategij, v rušenje ravnovesja v slačilnici, v spremembe vedenja igralcev kot način pritiska za doseganje cilja: povišanje plače ali prestopa v drug klub," je odkrito dejal Gil Marin.

"Obžalovanja vredno je, da dandanes ne obstajajo jasna pravila dela agentov, ki bi omejevala njihove poteze, omejevala njihove honorarje, tudi davčne zadeve tu niso jasne. Sektor nogometa je napredoval v veliko pogledih in vsak dan je bolj reguliran, a pomembno je, da so pravila jasna za vse," je še dodal o tej temi.

Strast je iz dneva v dan večja

Leto 2018 je Atleticovi družini prineslo tudi ganljivi slovesi kapetanov Fernanda Torresain Gabija Fernandeza. Gil Marin, sin dolgoletnega predsednika Atletica Jesusa Gila, čigar družina ima kljub njegovi smrti v lasti 52 odstotkov kluba, je izpostavil, da sta karieri tako Torresa kot Gabija vzor za naslednje rodove, pohvalil pa se je, da je v klub zdaj včlanjenih že prek 125.000 ljudi.

"To je navdušujoča številka, ki nas postavlja med največje klube na svetu. Strast do našega kluba se odraža v več kot 850 aktivnih navijaških klubih, ki so razpršene po vsej Španiji in v zadnjih letih tudi izvrstno zastopane v številnih državah, ali pa po več kot 27 milijonih navijačev, ki nam sledijo na družbenih omrežjih. Ta strast je iz dneva v dan le še večja," še pravi Gil Marin, ki se je obrnil tudi proti januarskemu prestopnemu roku.

ATLETIJUVE

"Diego Simeone nam prenese svoje ocene predstav igralcev in položaje, ki jih moramo po njegovi presoji poskušati okrepiti,"je še povedal. "Vsi trije, Andrea (športni direktor Berta, op. a.), Diego in jaz, ko se poenotimo glede naših potreb in spoznamo, kaj nam tržišče ponuja, sestavimo strategijo in načrte športnega dela, ki se morajo skladati z omejitvami La Lige in njenega finančnega nadzora. Slačilnica se mora skorajda nenehno regenerirati. To je potrebno. Vedno imaš igralce, ki potrebujejo nove in drugačne cilje, da bi ohranili motivacijo ter tako podaljšali svojo profesionalno kariero. V obzir moramo vzeti tudi dnevno obrabo, ki je posledica zahtev tekmovanja in notranje konkurence. Da lahko dolgo časa zadržiš trenerja z neko filozofijo, načinom dela in sistemom igre, je ključnega pomena, da mu nenehno ponujaš alternative, ki bi lahko privedle do sprememb, tako pri navdušenju kot pri intenzivnosti in igri."