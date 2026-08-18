Direktor Fife ostal brez službe po kritikah na račun Infantina

Glavni operativni direktor Fife Kevin Lamour in Svetovna nogometna zveza sta prekinila sodelovanje manj kot mesec dni po tem, ko je Lamour javno kritiziral kontroverzni načrt predsednika Fife Giannija Infantina o prodaji 20-odstotnega deleža v novi komercialni podružnici Fifa Forward Enterprise (FFE). Ta naj bi upravljala televizijske pravice, sponzorstva in organizacijo turnirjev, vključno s svetovnim prvenstvom, vendar je bil predlog kasneje opuščen.
Lamour je načrt prodaje opisal kot projekt ene osebe ter dodal, da je: "zdaj prišel čas, da si nogometni politični voditelji zastavijo prava vprašanja in sprejmejo prave odločitve".
Po njegovih besedah naj bi bila tudi sama uprava Fife prevarana glede projekta, ob tem pa je ostro kritiziral tudi Infantinovo vodenje organizacije: "Predsednik mora ljudi združevati, jih povezovati in navdihovati. Danes doživljamo ravno nasprotno," je dejal.
Poudaril je pomen Fife in njenih zaposlenih: "Naše poslanstvo – poslanstvo stotin strastnih, predanih in zglednih zaposlenih v Fifi – je služiti nogometu."
Izgubo službe je pričakoval
Lamour je priznal, da je kot član vodstva dolžan biti zvest svojemu delodajalcu, vendar mora obenem ostati zvest tudi določenim vrednotam ter podpirati svoje sodelavce.
"Če to pomeni, da bom izgubil službo, naj bo tako. To odločitev bom razumel in spoštoval," je dejal ob kritiki svojega nadrejenega ter dodal: "Vsaj nocoj bom dobro spal."
Da Lamour ne bo več del organizacije Fifa, je sporočil generalni sekretar Svetovne nogometne zveze Mattias Grafstrom. "Fifa lahko potrdi, da se je delovno razmerje med Fifo in Kevinom Lamourjem kot glavnim operativnim direktorjem Fife končalo 17. avgusta 2026," je dejal Grafstrom. Ob tem se je Lamourju zahvalil za dve leti dela v organizaciji in mu zaželel veliko uspeha v prihodnje.
Sporočilo je zaključil z besedami: "Nadaljnjih komentarjev o tej zadevi ne bomo dajali."
Lamour je bil pred prihodom k Fifi leta 2024 zaposlen kot namestnik generalnega sekretarja Uefe, kateri se je prvič pridružil leta 2007.
FIFA (Fédération Internationale de Football Association) je mednarodna krovna organizacija, ki upravlja nogomet, futsal in nogomet na mivki na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1904 v Parizu, njen glavni namen pa je nadzor nad pravili igre, organizacija mednarodnih tekmovanj, kot je svetovno prvenstvo v nogometu, ter spodbujanje razvoja nogometa po vsem svetu. Sedež ima v Zürichu v Švici in združuje več kot 200 nacionalnih nogometnih zvez.
Uefa (Union of European Football Associations) je ena od šestih kontinentalnih konfederacij, ki so del Fife. Uefa je pristojna za nogomet v Evropi, kar vključuje organizacijo prestižnih klubskih tekmovanj, kot sta Liga prvakov in Evropska liga, ter reprezentančnega evropskega prvenstva. Medtem ko FIFA skrbi za globalni razvoj športa in svetovna prvenstva, Uefa deluje kot regionalni organ, ki upravlja specifične potrebe in tekmovanja evropskih držav.
Gianni Infantino je švicarsko-italijanski nogometni funkcionar, ki od leta 2016 opravlja funkcijo predsednika Fife. Preden je prevzel vodenje svetovne nogometne organizacije, je bil dolgoletni generalni sekretar Uefe. Njegovo predsedovanje Fifi je zaznamovano s številnimi reformami, vključno s širitvijo svetovnega prvenstva na večje število ekip in prizadevanji za komercializacijo nogometnih pravic, kar pogosto sproža razprave o prihodnosti in upravljanju te krovne organizacije.
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