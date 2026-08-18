Direktor Fife ostal brez službe po kritikah na račun Infantina

Glavni operativni direktor Fife Kevin Lamour in Svetovna nogometna zveza sta prekinila sodelovanje manj kot mesec dni po tem, ko je Lamour javno kritiziral kontroverzni načrt predsednika Fife Giannija Infantina o prodaji 20-odstotnega deleža v novi komercialni podružnici Fifa Forward Enterprise (FFE). Ta naj bi upravljala televizijske pravice, sponzorstva in organizacijo turnirjev, vključno s svetovnim prvenstvom, vendar je bil predlog kasneje opuščen.

Lamour je načrt prodaje opisal kot projekt ene osebe ter dodal, da je: "zdaj prišel čas, da si nogometni politični voditelji zastavijo prava vprašanja in sprejmejo prave odločitve".

Po njegovih besedah naj bi bila tudi sama uprava Fife prevarana glede projekta, ob tem pa je ostro kritiziral tudi Infantinovo vodenje organizacije: "Predsednik mora ljudi združevati, jih povezovati in navdihovati. Danes doživljamo ravno nasprotno," je dejal.

Poudaril je pomen Fife in njenih zaposlenih: "Naše poslanstvo – poslanstvo stotin strastnih, predanih in zglednih zaposlenih v Fifi – je služiti nogometu."