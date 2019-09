Direktor Liverpoola zbodel Fergusona in 'vrage': Vrnili smo se na naš vrh

Izvršni direktor Liverpoola Peter Moore je izjavil, da so se rdeči v zadnjih letih vrnili na "njihov" vrh, na katerem je od preloma tisočletja z manjšimi časovnimi presledki prevladoval Manchester United s Sirom Alexom Fergusonom.

Nazaj na vrhu otoškega nogometa? Pri Liverpoolu so prepričani, da je temu tako ... FOTO: AP

Legendarni Sir Alex Fergusonje kmalu po začetku službovanja pri Manchester Unitedu leta 1986 izjavil, da je njegova glavna naloga "sklatiti Liverpool z njihovega jeb**ega vrha", s katerega pa so "rdeči vragi" v zadnjih sezonah več kot očitno sestopili. United je od preloma tisočletja naprej vladal angleškemu nogometu in osvajal otoške ter tudi nekaj evropskih naslovov, zdaj pa je boj za največje lovorike zdi rezerviran za Unitedove mestne tekmece Manchester City in tradicionalno največje rivale iz Liverpoola. LIVERPOOL Ti sicer še vedno čakajo na prvi naslov od ustanovitve Premier League, ki se jim je v minuli sezoni spet izmuznila le za las, a je izvršni direktor Peter Mooreob gostovanju na World Football Summitu v Madridu javno zatrdil, da so se varovanci Jürgena Kloppa "vrnili na vrh". Ferguson je sicer z Unitedom osvojil 13 državnih naslovov do svoje upokojitve leta 2013, ob njegovemu slovesu so imeli "rdeči vragi" 20 ligaških naslovov v primerjavi z Liverpoolovimi 18. 'Kot gre slavni rek ...'

"Vrnili smo se na naš vrh, kot gre slavni rek ..."je v pogovoru z nekdanjim nogometašem Liverpoola Michaelom Robinsonom, ki je v Španiji cenjen analitik, dejal 64-letni Moore. Tudi sam je navijač Liverpoola, na položaju pa je od leta 2017, tako da je lahko od blizu pospremil zadnja velika uspeha, in sicer letošnji zmagi v finalu Lige prvakov proti Tottenhamu in evropskem superpokalu proti Chelseaju.

Klopp (levo) med nedavnim gostovanjem v Ligi prvakov pri Napoliju. FOTO: AP

Zmaga v finalu Lige prvakov, ki jo je Liverpool osvojil ravno v španski prestolnici, je bila šesta v zgodovini kluba z Merseysida, trenutno pa Klopp s fanti tudi za pet točk vodi pred Manchester Cityjem v Premier League s stoodstotnim izkupičkom, medtem ko United zaostaja že za okroglih deset točk. Klub pospešeno dela tudi na prenovi stadiona Anfield in gradnji novega klubskega centra v Kirkbyju, ki naj bi vrata odprl naslednje leto. Z odprtjem nove glavne tribune (Main Stand) je od leta 2016 kapaciteta stadiona presegla 54.000 sedišč, deloma je tudi to omogočilo draga prestopa nizozemskega branilca Virgila van Dijka in brazilskega vratarja Alissona Beckerja, ki sta lani skupaj stala 180 milijonov evrov. Neoporečen cikel

"Kar so pri (lastniki kluba, op. a.) Fenway Sports Group storili tu v Liverpoolu v zadnjih devetih letih ni nič manj kot čudežno,"je še povedal Moore, potem ko so Američani s predsednikom Johnom Henryjemleta 2010 rešili klub, ki je bil pod prejšnjima lastnikoma Tomom Hicksomin Georgeem Gillettom na robu bankrota.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke