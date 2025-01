Direktor Olimpije: Klub je v najboljšem stanju v svoji zgodovini

OGLAS

Igor Barišić je prepričan, da Olimpija še nikdar ni bila v boljšem stanju. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Navijači zmajev bi si težko predstavljali boljšo polovico sezone, kot je bil jesenski del letošnje. Ne le, da so njihovi ljubljenci pod taktirko Victorja Sancheza presenetili z uvrstitvijo v skupinski del Konferenčne lige, na vrhu prvenstva so prezimili z zajetnimi šestimi točkami prednosti pred Mariborom in Koprom. Obenem so si prvič v zgodovini zagotovili napredovanje v evropske izločilne boje, kjer jih v bitki za osmino finala Konferenčne lige februarja čaka banjaluški Borac. "Klub je v novem obdobju. Mislim, da je finančno in organizacijsko v najboljšem stanju, odkar obstaja. To vam garantiram. Smo na višjem nivoju, vsi smo zadovoljni. Navijači so lahko pozitivni in se lahko veselijo prve evropske pomladi v zgodovini kluba," je v luči omenjenih uspehov na uvodni novinarski konferenci v letu 2025 povedal Igor Barišić, ki pa je bolj kot o rezultatskih ambicijah – tem se je posvetil športni direktor Goran Boromisa – govoril o organizacijski in finančni plati. "Veliko lažje je po teh uspehih. Smo finančno stabilen klub, neodvisen od drugih," je še enkrat poudaril in pojasnil, da je trenutni upravi uspelo izplačati vse obveznosti do bivših trenerjev, ki so bili plod prejšnje uprave. "Tako je veliko lažje načrtovati naslednje korake."

Prihod Victorja Sancheza, ki je trenersko mesto prevzel lani poleti, se je izkazal za zadetek v polno. Olimpija igra všečno, a zato rezultati nikakor ne trpijo. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

'Olimpija prva v Sloveniji in tretja na Balkanu' Ko je bilo govora o prihodnosti, je Barišić izpostavil željo izboljšanja pogojev za trening, predvsem za mlajše selekcije. V načrtu je izgradnja "akademije" po vzoru večjih klubov. "Imamo načrte za trening center. Zagotovo ga bomo gradili ali prevzeli enega, ki že obstaja ... Olimpija je največja nogometna 'znamka' v Sloveniji in tretja največja na tem delu Balkana. Da bi bili konkurenčni, moramo čim več vložiti v mlajše selekcije in pogoje za delo prve ekipe. Olimpija mora imeti dve travnati površini in vsaj eno z umetno travo," je dodal Barišić.

Izpostavil je, da idejo o izgradnji novega trening centra podpira tudi župan Zoran Janković. "Do poletja bomo imeli stoodstotno narejen načrt glede akademije. Pripravljeni smo vložiti resen denar, da se to čim prej realizira. Da bi imele mlajše selekcije čim prej prave pogoje za delo. Da se ne bi preoblačili v kontejnerjih," je nadaljeval Barišić in s tem mislil na trenutno domovanje mlajših selekcij na "jami" v Bežigradu, ki zeleno-belim nikakor ne more biti v ponos. Kdaj bi ideja utegnila zaživeti v praksi? Barišić upa, da čim prej: "Celotno mesto stoji za tem, Olimpija je vsem pomembna, ker je naredila velik korak naprej. Želimo si, da bi nam to uspelo čim prej. Upam, da se bomo poleti že selili. Dela bodo vzela približno pol leta. Do naslednjega januarja moramo to nujno rešiti."

Glavna obnova zelenice maja, za priprave sto tisočakov Direktor zmajev se je dotaknil tudi že dlje časa pereče teme – zelenice v Stožicah, na kateri znova potekajo obnovitvena dela. "To ni problem zgolj za nas, ampak tudi za reprezentanco. Samo poglejte komentarje po vsaki tekmi," je potarnal in nato pojasnil, da trenutno vnovič menjajo travnato podlago. Nato pa bo ob koncu sezone sledila nova "obnova", pri kateri bodo dodali ogrevanje in ustrezen drenažni sistem, da bodo Stožice v naslednji sezoni končno imele zelenico, ki pritiče največjemu nogometnemu stadionu v državi. Olimpija bo drugi del sezone odprla na zadnji januarski dan, ko bo v Stožicah gostovalo Primorje. Ljubljančani bodo glavni del priprav opravili v bližini španske Murcie, kamor potujejo v soboto zjutraj. Barišić je pojasnil, da so se za Španijo odločili, ker so pogoji za trening bistveno boljši kot v Turčiji, kjer so igrišča običajno preobremenjena. Dva tedna priprav bosta klubsko blagajno olajšala za približno sto tisoč evrov, je še razkril.