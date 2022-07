Divock Origi tudi uradno naslednja štiri leta na San Siru

Divock Origi, ki je za reprezentanco zbral 32 nastopov in dosegel tri gole, je bil član Liverpoola od leta 2014, ko je prišel iz francoskega Lilla. Rdeči iz mesta Beatlov so takrat zanj odšteli 13 milijonov evrov. V minuli sezoni je 27-letnik odigral le 533 minut na 14 tekmah in dosegel pet golov.

Kariero je začel pri Genku, kot posojeni nogometaš Liverpoola pa je igral še za nemški Wolfsburg.