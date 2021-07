Djuranović: Pomembno je napredovanje

"Po pričakovanjih ni bilo lahko, a mislim, da smo na dveh tekmah bili boljši. Vlogo nosilca smo upravičili z uvrstitvijo v 2. krog kvalifikacij in to je najpomembneje. Pobudo smo prevzeli že v prvem polčasu, ko smo si pripravili nekaj lepih priložnosti, a ostale so neizkoriščene. Iz lastnega pritiska nato dolga žoga za našo obrambno linijo in gol Swifta . Ekipi sta bili tako ob polčasu rezultatsko poravnani," je po tekmi v Luksemburgu za uradno spletno stran Domžal dejal prvi trener Dejan Djuranović .

Domači dvoboj s predstavnikom Finske, ki je z rezultatom 3:1 izločil ferski Runavik, bodo Domžalčani odigrali že v torek. "Pričakujem novo zahtevno srečanje. Honka Espoo je v ritmu tekem, saj tamkajšnje državno prvenstvo že poteka. Dobro jih bomo analizirali, se pripravili nanje in tudi v ta dvoboj vstopili z željo in ciljem, da napredujemo. Danes in jutri se bomo morali dobro odpočiti. Tekma in potovanje sta nam vzela kar nekaj energije, v nedeljo in ponedeljek pa sledi poglobljena priprava na torkov obračun," je za klubsko spletno stran še dejal Djuranović.