Dnevnik Marca trdi: Ronaldo je povsem obrnil ploščo in je spet blizu Realu

Ko je po koncu sezone 2017/18 in osvojitvi tretjega zaporednega ter skupno petega naslova v Ligi prvakov Cristiano Ronaldozapustil Real Madrid, je na svoje dolgoletne delodajalce Portugalec "pozabil", na svoji spletni strani poroča Marca. Madridski dnevnik dodaja, da praktično "ni želel vedeti ničesar" o dogajanju v klubu, za nameček pa je bojkotiral podelitve nagrad, na katerih je smetano pobiral njegov dotedanji hrvaški soigralec Luka Modrić.

"Zato se je govorilo, da je le prek Marcela povezan z bivšo ekipo. A to obnašanje se je spremenilo in v zadnjih mesecih je sledil spektakularen preobrat,"je zapisala Marca, ki kot začetek omenjenega preobrata omenja njegov ogled marčevskega ligaškega "el clasica" na Santiagu Bernabeuu.

"Tisti dan je poklical (predsednika Reala, op. a.) Florentina Pereza, da mu poišče mesto na stadionu, ki je bil nekoč njegov. Rečeno, storjeno. Sporočila so dobili tudi različni vodilni možje Reala, zapisal pa jih je tudi na družbenih omrežjih, ko je izrazil veselje nad zmago belih po tekmi na Camp Nouu (v aktualni sezoni, op. a.), nato je poziral tudi na fotografijah, ki jih je nedavno posnel s Sergiom Ramosom in Pepejem, v tem tednu pa z (Luko) Modrićem in (Mateom) Kovačićem."

Real o povratku legende ne razmišlja

Marca dodaja, da se vse to "sklada z govoricami", ki kažejo na to, da bi se Ronaldo lahko vrnil k Realu "ali vsaj zapustil Juve". Vodilni možje torinskega velikana namreč mrzlično iščejo načine, na katere bi lahko znižali stroške, potem ko je pandemija novega koronavirusa seveda močno udarila tudi po največjemu pokrovitelju kluba Fiatu.

"Težava, na katero bi Cristiano Ronaldo lahko naletel v primeru, da razmišlja o spremembi, je, da v nobeni državi v tem trenutku ne bo našel tako ugodne davčne politike, kot jo ima Italija, tudi zato si je veliko nogometašev našlo delo tam. Prihodki iz tujine se obdavčijo s skupno 100.000 evri, to pa je za veliko nogometašev glavni motiv za prihod v Serie A,"trdi Marca.

"Ne glede na to, če bo zamenjal ekipo ali ne, je odnos Cristiana Ronalda z Real Madridom zdaj zelo drugačen. Prišlo je do zbližanja z njegovim predsednikom in številnimi, ki so bili njegovi soigralci. Beli klub ne razmišlja o morebitnem povratku. Visoka plača, ki jo prejema, je glavna ovira, poleg tega pa jih veliko meni, da druge etape niso vedno dobre."