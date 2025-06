Do nedavnega Katančev Uzbekistan prvič v zgodovini na nogometno SP

S točko proti neposrednemu tekmecu so zdaj Uzbekistanci pri 18 točkah in jih ZAE s 14 ne morejo več ujeti. Na prvem mestu je Iran, ki si je prav tako že zagotovil nastop na SP naslednje leto, z 20 točkami in tekmo manj.

Uzbekistan je do januarja vodil slovenski trener in nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec , ki pa je zaradi zdravstvenih razlogov delo sporazumno končal. Nasledil ga je Timur Kapadze , ki je reprezentanco pripeljal do največjega uspeha v zgodovini države od samostojnosti po razpadu Sovjetske zveze.

Na SP 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada, bo prvič nastopilo 48 reprezentanc. Na SP so se pred Uzbekistanom, Jordanijo in Južno Korejo že uvrstili (poleg vseh treh gostiteljic) še Argentina, Nova Zelandija, Iran in Japonska. Blizu so tudi Avstralci, ki so danes premagali že uvrščeno Japonsko s 3:0 in imajo po predzadnjem krogu tri točke več kot Savdska Arabija, s katero se bodo merili v zadnjem krogu.

Iz Azije bo udeležencev osem, v tretjem kvalifikacijskem krogu je v boju za SP ostalo še 18 ekip v treh skupinah po šest. Iz vsake se bosta neposredno na SP uvrstili prvi dve, tretje- in četrtouvrščene pa čaka še en kvalifikacijski krog.