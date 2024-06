'Do prve tekme je ostalo še veliko časa in verjamem, da bomo pripravljeni'

Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah odigrala še zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom na evropsko prvenstvo v Nemčijo. Izbranci Matjaža Keka so gostili Bolgarijo in igrali neodločeno 1:1 (1:1).

Slovenci so po torkovi zmagi proti Armeniji gostili še Bolgarijo. S slednjo so se merili petič in še petič ostali brez zmage, zdaj imajo z njo dva remija in tri poraze. Bolgari so hitro povedli, Slovenci hitro izenačili, terenska pobuda je bila na strani slednjih, a domači premoči niso znali kronati z zadetkom. Previdnejša igra je deloma razumljiva, saj je bilo najpomembnejše, da ekipa ostane brez kakšnih novih zapletov s poškodbami. "O tem nismo razmišljali, ker več ko o tem razmišljaš, hujše je. Profesionalen nogometaš o tem ne razmišlja. Stvari se hitro spreminjajo in moraš biti 100-odstotno pripravljen na vse," je po tekmi na namigovanja o tem, da so se slovenski reprezentanti proti Bolgariji bali poškodb pred Eurom, zavrnil kapetan moštva Jan Oblak.

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek na prijateljski tekmi z Bolgarijo FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenska vrsta bo v torek odpotovala v Nemčijo, kjer jo 16. junija v Stuttgartu čaka tekma proti Danski, 20. junija v Münchnu proti Srbiji, 25. junija pa v Kölnu proti Angliji. Selektor Matjaž Kek je tekmo proti Bolgarom začel z bolj ali manj udarno postavo, a je ta že v tretji minuti zakrivila enajstmetrovko. Prekršek nad Kirilom Despodovom je v kazenskem prostoru naredil Jaka Bijol, prav Despodov pa je nato v četrti minuti zanesljivo zadel z bele pike. Po golu je domača vrsta zagospodarila na igrišču, prihajala v kazenski prostor Bolgarov, vendar ni zmogla pravega zaključnega strela. V 14. minuti pa je po kotu z desne strani le izenačila, iz bližine je z glavo zadel Andraž Šporar ter dosegel 11. gol v reprezentančnem dresu. Nato pa je domača zasedba spet puščala preveč prostora Bolgarom, Kek je ob igrišču nekajkrat precej povzdignil glas, tudi gradnja igre ni šla po željah, v 33. minuti pa je vendarle spet zagrozila, ko se je v kazenskem prostoru odkril Benjamin Šeško, a nato izgubil dvoboj s Svetoslavom Vucovom. To je bila tudi zadnja nevarna akcija polčasa.

Po uri igre sta priložnost dobila še Sandi Lovrić in Josip Iličić, takoj zatem pa se je moral izkazati Jan Oblak po poskusu Despodova. Slovenija je sicer spet imela terensko pobudo, v 69. minuti pa tudi prišla do strela. Lovrić je poskusil z roba kazenskega prostora, toda meril preveč po sredini vrat. "Čustva moramo nadzirati. Vsak posameznik tu to zna početi. Zagotovo se bomo o tem pogovarjali. Do prve tekme je ostalo še veliko časa, treningov in druženja in verjamem, da bomo 100-odstotno pripravljeni fizično in psihološko," je zadnji teden priprav napovedal Oblak. Žan Celar in Jure Balkovec sta bila naslednja, ki ju je Kek poslal v igro, Iličić pa je bil naslednji, ki je streljal, tudi on z roba kazenskega prostora in tudi on preveč po sredini. Že v sodniškem dodatku bi lahko Bolgari prišli do zmage, vendar je Filip Krastev preslabo streljal za Oblaka.