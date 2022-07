Dober dan za navijače Barcelone: podpisala Kessie in Christensen

Nogometaš iz Slonokoščene obale je namreč prišel brez odškodnine, potem ko z Milanom ni našel skupnega jezika glede podaljšanja pogodbe. Z Barcelono je podpisal do poletja 2026. Novo pogodbo bo skoraj zagotovo odslužil do konca, saj ima v njej odkupno klavzulo v višini – pozor – 500 milijonov evrov!

Franck Kessie je bil v lanski sezoni eden najzaslužnejših, da je Milan po več kot desetletju čakanja prišel do novega naslova italijanskega prvaka. V Serie A je odigral 31 tekem in dosegel šest zadetkov. Še učinkovitejši je bil sezono prej, ko je na 36 nastopih v italijanskem prvenstvu vpisal 13 golov in šest asistenc. Ob dejstvu, da gre za defenzivno naravnanega vezista, ki obilo dela postori tudi na svoji polovici, postane jasno, kako velik ulov je uspel Kataloncem.

Pri Kataloncih so "vajo" ponovili tudi z danskim osrednjim branilcem, ki je bil nazadnje član Chelseaja. Tudi on je podpisal do poletja 2026 in tudi zanj bodo morali morebitni snubci odšteti vrtoglave pol milijarde evrov, kar v praksi pomeni, da ni naprodaj.

Za razliko od Kessieja Andreas Christensen v zadnjih letih ni bil vedno član udarne Chelseajeve postave. V zadnjih štirih sezonah je v Premier ligi le enkrat zbral več kot 20 nastopov. Je pa z Londončani osvojil kar nekaj lovorik. Slavil je tako v Ligi prvakov kot v Ligi Evropa, v zrak pa je dvignil še FA pokal, angleški ligaški pokal in lovoriko za klubskega svetovnega prvaka.

Prihod 26-letnega Danca je že zaostril konkurenco v osrčju obrambe, kjer bo imel Xavi Hernandez v prihodnji sezoni na razpolago pravo plejado kakovostnih možnosti (ob Christensenu še Ronalda Arauja, Erica Garcio, Clementa Lengleta, Gerarda Piqueja in Samuela Umtitija).

To sta bili prvi okrepitvi Kataloncev v tem prestopnem roku. Zaenkrat so odšli Philippe Coutinho, ki je podpisal za Aston Villo, v matična kluba pa sta se vrnila Adama Traore in Luuk de Jong, ki sta bila lani posojena. Še vedno ni povsem jasna usoda Ousmaneja Dembeleja, ki si ga Xavi bojda želi obdržati, a je Francoz trenutno prosti igralec, saj podaljšanja še ni podpisal.