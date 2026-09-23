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Nogomet

'Dober rezultat je tisti, ki ti prinese pravo energijo'

Ljubljana, 23. 09. 2026 07.17 pred 8 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Jaka Bijol

Slovenska nogometna reprezentanca v Nacionalnem nogometnem centru Brdo nadaljuje priprave na začetek Uefine lige narodov. Reprezentanti so tokrat prvič trenirali v popolni zasedbi, še pred odhodom na igrišče pa so nekaj časa namenili najmlajšim navijačem, ki so lahko prišli do podpisov svojih nogometnih vzornikov in se z njimi fotografirali.

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Druženje z otroki je prijetno popestrilo uvod v trening. "Lepo je, ko lahko razveseliš otroka in vidiš, koliko mu to pomeni," je dejal Tamar Svetlin, ki z optimizmom pričakuje začetek novega tekmovalnega cikla. "Komaj čakam, da se začne. Z novim selektorjem smo zdaj že nekaj časa skupaj, vzdušje je pozitivno in vsi igralci smo komaj čakali to reprezentančno akcijo. Nadejamo se dobrih rezultatov," je za uradno spletno stran NZS še povedal Svetlin.

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Tokratno reprezentančno okno bo nekoliko drugačno od običajnih, saj Slovenijo v kratkem obdobju čakajo kar štiri tekme. Svetlin poudarja, da bo pomembna predvsem širina kadra in pripravljenost vseh igralcev. "Zagotovo je to specifična akcija, saj imamo štiri tekme v enem oknu. Videli bomo, kako se bomo s tem spopadli. Imamo širok kader, selektor pa ima zagotovo svojo zamisel, kako bo razporedil minutažo. Na nas je, da smo vsi pripravljeni na vsako minuto na igrišču."

Tamar Svetlin
Tamar Svetlin
FOTO: NZS

Svetlin se z razporedom in morebitnimi kalkulacijami ne obremenjuje. "Z razporedom se nima smisla obremenjevati, saj nanj nimamo vpliva. Z vsako reprezentanco se pomerimo dvakrat, zato nima smisla kalkulirati. Sam se osredotočam na to, da sem pripravljen na vse mogoče scenarije. Moramo iti tekmo po tekmo in videli bomo, kaj nam bo to prineslo."

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Jaka Bijol v zgoščenem razporedu vidi določene prednosti. "Štiri tekme v enem oknu se mi zdijo dobra ideja, saj bo za vse nas nekoliko lažje, ker bo manj potovanj. Dobro je tudi, da smo zdaj dalj časa skupaj." Slovenski reprezentanti so v preteklem obdobju veliko časa namenili spoznavanju zahtev novega strokovnega vodstva. Bijol ocenjuje, da je bilo dosedanje delo uspešno, z začetkom tekmovalnih obračunov pa bo v ospredje stopil tudi rezultat.

Jaka Bijol
Jaka Bijol
FOTO: Luka Kotnik

"Mislim, da smo pripravljalne tekme dobro oddelali in na različnih sestankih predelali veliko principov. Lahko smo zadovoljni, zdaj pa bo treba gledati tudi na rezultat. Ta je tisti, ki ti prinese pravo energijo in bo pomemben za nadaljevanje tekmovanja."

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Slovenijo v ligi B čakajo zahtevni nasprotniki, zato v slovenskem taboru poudarjajo pomen temeljite priprave na vsako posamezno tekmo, najprej pa proti Škotom. "Čaka nas težka tekma proti fizično močni ekipi z veliko kakovosti. V ligi B ni lahkih tekem. Vsi trije nasprotniki so zahtevni in na vsakega posebej se bomo morali dobro pripraviti," za uradno spletno stran NZS pravi Bijol.

Ob štirih tekmah v kratkem časovnem obdobju se lahko razmerja hitro spremenijo. "Ko odigraš štiri tekme v tako kratkem razmaku, lahko gre marsikaj hitro narobe, po drugi strani pa lahko stvari tudi hitro popraviš, kar smo spoznali že v preteklosti. Pomemben je rezultat, saj se ekipa gradi tudi na tem. Naš cilj je ostati v tej skupini, za kaj več pa bo treba pokazati svoj najboljši obraz. Ekipe so izjemno kakovostne, še posebej Švica, ki po mojem mnenju sodi v najvišji rang," je zaključil Bijol.

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