Dober začetek, slab konec: Olimpijo na povratni tekmi čaka še veliko dela

Nogometaši Olimpije so si na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za vstop v Konferenčno ligo pošteno zmanjšali možnosti za napredovanje. Varovanci Alberta Riere so namreč na gostovanju proti Sepsi OSK-ju izgubili s kar 3:1 in zaradi rdečega kartona za povratno tekmo izgubili še strelca edinega gola Ljubljančanov na tekmi Svita Sešlarja.

Olimpijin kapetan je sicer že v četrti minuti po lepi podaji Samuela Pedra z leve strani z glavo zmaje popeljal v vodstvo, a je bil to kot se je kasneje izkazalo eden izmed redkih svetlih trenutkov na tekmi za Ljubljančane. Za preostale dva je z odličnimi obrambami poskrbel Matevž Vidovšek. Po uvodnem šoku so domači nogometaši potrebovali nekaj časa, da se zberejo, nato pa so si po dobre pol ure igre so si priigrali prvo lepo priložnost na tekmi, ko je po kotu do strela z glavo prišel osrednji branilec Mihai Balasa, žogo pa je na golovi črti blokiral Olimpijin litvanski reprezentant Justas Lasickas. V drugi minuti sodnikovega podaljška prvega polčasa pa je David Suaelehe storil veliko napako. Pri pokrivanju zelo aktivnega Balase se je v lastnem kazenskem prostoru spotaknil in ga podrl, ker pa je ravno takrat v Olimpijin kazenski prostor letel predložek, je glavni sodnik pokazal na belo piko. Izvedel jo je Marius Stefanescu, ki je slabo streljal in Vidovšek mu je enajstmetrovko ubranil. A kaj, ko je bil pri odbiti žogi prvi prav Stefanescu, ki jo je z levico pospravil v Olimpijin gol.

Ob polčasu se je Albert Riera odločil v igro poslati Agustina Doffa, ki je zamenjal v prvem polčasu malo vidnega Timija Maxa Elšnika. V 61. minuti pa se je Olimpijin strateg odločil za kar trojno menjavo. Pedro, Pascal Juan Estrada in Ivan Prtajin so svoja mesta prepustili Đorđetu Crnomarkoviću, Almedinu Ziljkiću in Mustafi Nukiću. Le slabih pet minut po trojni menjavi si je Svit Sešlar privoščil hudo napako. Olimpijin kapetan je kot zadnji igralec v obrambi za ramo vlekel Sepsijevega napadalca Alexandruja Tudorieja, ki je v igro vstopil le nekaj sekund pred tem. Romun je padel, škotski glavni sodnik pa je Sešlarju pokazal rdeč karton in domači ekipi še drugič na tekmi dodelil najstrožjo kazen. Izvedel jo je kar Tudorie sam in tako kot narekuje nepisano pravilo, enajstmetrovke ni izkoristil. Znova se je izkazal Vidovšek, ki je pravilno predvidel kam bo napadalec streljal in rezervistov poskus tudi obranil.

icon-expand Riero pred povratno tekmo čaka še veliko dela FOTO: Luka Kotnik

Sepsi je bila še naprej konkretnejši nasprotnik in si v 84. minuti priigral kot z desne strani. Podajo s kota je na oddaljeno vratnico podaljšal Andres Dumitrescu, tam pa jo je iz neposredne bližine v Olimpijino mrežo pospravil Nicoale Paun. Olimpijini igralci so pri glavnemu sodniku nemudoma protestirali zaradi domnevne igre z roko, vendar niso bili uslišani in vodstvo Sepsija je obveljalo. Čeprav je Olimpija zaostajala, so bili Romuni vseeno napadalnejši. Trud se jim je znova obrestoval v 94. minuti, ko je po na prvi pogled nenevarnem predložku Cosmina Mateia, lastno mrežo zatresel Mateo Karamatić.

icon-link Statistika tekme Sepsi OSK - Olimpija FOTO: Sofascore.com