Dobitnik zlate žoge vse bližje Real Madridu

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Najboljši igralec svetovnega prvenstva 2026 je na radarju najuspešnejšega kluba v zgodovini. Le nekaj dni po koncu mundiala v ZDA, Kanadi in Mehiki je Rodri znova v središču pozornosti. Dobitnik zlate žoge leta 2024 in najboljši igralec minulega svetovnega prvenstva naj bi bil ena največjih želja novega trenerja Real Madrida Joseja Mourinha. Po neuradnih informacijah naj bi kraljevi klub njegovemu trenutnemu delodajalcu, Manchester Cityju, poslal ponudbo, ki naj bi presegala 50 milijonov evrov.

Rodri z zlato žogo FOTO: AP

Rodri naj bi bil naklonjen selitvi v Madrid, saj bi prestop v kraljevi klub zanj pomenil tudi vrnitev v domače okolje. Španski reprezentant je nogometno pot začel v mladinskem pogonu Realovega mestnega rivala Atletica, od koder se je po obdobju pri Villarrealu leta 2019 preselil v Manchester City. V dresu sinjemodrih je v sedmih sezonah osvojil štiri naslove angleškega prvaka, dva pokala FA, tri ligaške pokale in Ligo prvakov leta 2023, ko je v finalu dosegel tudi odločilni zadetek. Za City je zbral 298 nastopov, dosegel 28 golov in 32 asistenc. Nogometaš njegovega kova in izkušenj bi predstavljal veliko okrepitev za Real Madrid, ki želi v novi sezoni znova napadati vse najpomembnejše lovorike.

Rodri FOTO: AP

City ga želi obdržati