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Nogomet

Dobitnik zlate žoge vse bližje Real Madridu

Madrid, 29. 07. 2026 11.51 pred 11 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Š.Z.
Rodri

Novi trener Real Madrida Jose Mourinho nadaljuje s krepitvijo zasedbe. Njegova največja želja je Rodri, dobitnik zlate žoge, kapetan španske reprezentance in najboljši nogometaš minulega svetovnega prvenstva. Po neuradnih informacijah naj bi galaktiki za usluge španskega vezista Cityju ponudili več kot 50 milijonov evrov.

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Najboljši igralec svetovnega prvenstva 2026 je na radarju najuspešnejšega kluba v zgodovini. Le nekaj dni po koncu mundiala v ZDA, Kanadi in Mehiki je Rodri znova v središču pozornosti. Dobitnik zlate žoge leta 2024 in najboljši igralec minulega svetovnega prvenstva naj bi bil ena največjih želja novega trenerja Real Madrida Joseja Mourinha. Po neuradnih informacijah naj bi kraljevi klub njegovemu trenutnemu delodajalcu, Manchester Cityju, poslal ponudbo, ki naj bi presegala 50 milijonov evrov.

Rodri z zlato žogo
Rodri z zlato žogo
FOTO: AP

Rodri naj bi bil naklonjen selitvi v Madrid, saj bi prestop v kraljevi klub zanj pomenil tudi vrnitev v domače okolje. Španski reprezentant je nogometno pot začel v mladinskem pogonu Realovega mestnega rivala Atletica, od koder se je po obdobju pri Villarrealu leta 2019 preselil v Manchester City. V dresu sinjemodrih je v sedmih sezonah osvojil štiri naslove angleškega prvaka, dva pokala FA, tri ligaške pokale in Ligo prvakov leta 2023, ko je v finalu dosegel tudi odločilni zadetek. Za City je zbral 298 nastopov, dosegel 28 golov in 32 asistenc. Nogometaš njegovega kova in izkušenj bi predstavljal veliko okrepitev za Real Madrid, ki želi v novi sezoni znova napadati vse najpomembnejše lovorike.

Rodri
Rodri
FOTO: AP

City ga želi obdržati

Manchester City ima z Rodrijem pogodbo sklenjeno do leta 2027, vendar je novi trener Enzo Maresca že ob svoji uvodni predstavitvi poudaril, da bo ena njegovih glavnih nalog prepričati španskega vezista v podaljšanje sodelovanja. Vodstvo Cityja je to sicer poskušalo doseči že v preteklosti, a Rodri nove pogodbe ni želel podpisati. Prav ta negotovost glede njegove prihodnosti je zdaj voda na mlin Real Madridu, ki želi izkoristiti to negotovost in Španca zvabiti nazaj v Madrid.

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KOMENTARJI3

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ledr
29. 07. 2026 13.18
Pokupi vse najboljše kar obstaja na svetu in se imej za najboljšega! To je Real Madrid! Sami pa niso sposobni ustvarit enega igralca, ki bi lahko igral v prvi ekipi. Igrajo izključno in samo s plačanci. In to ti je neki klub...
Odgovori
0 0
Douglas Dietz
29. 07. 2026 13.11
50M ?!? A ni bil Šeško 100M ?
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+1
1 0
Orisei1
29. 07. 2026 13.20
Rodri ima pogodbo samo še eno leto, tako da je vzvod na strani Reala in Rodrija in ne Citya. Letos gre lahko za 50 milijonov ali pa naslednje leto odide zastonj, ko mu poteče pogodba.
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0 0
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